Η Starlink του Μασκ ανακοίνωσε ότι παρέχει δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση στη Βενεζουέλα μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου

  • Η Starlink του Έλον Μασκ παρέχει δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση στους κατοίκους της Βενεζουέλας έως τις 3 Φεβρουαρίου.
  • Η εταιρεία δεσμεύτηκε για «συνεχή συνδεσιμότητα» με τη Βενεζουέλα, μια χώρα γνωστή για προβλήματα διαδικτυακής λογοκρισίας.
  • Μετρήσεις από το Netblocks δείχνουν ξαφνική απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο σε περιοχές του Καράκας, που αντιστοιχεί σε «διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ».
Enikos Newsroom

διεθνή

Έλον Μασκ, μαυρισμένο μάτι
πηγή: AP

Η Starlink αναφέρει ότι παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης στους κατοίκους της Βενεζουέλας έως τις 3 Φεβρουαρίου, μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ που ανέτρεψε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Η αμερικανική υπηρεσία, η οποία ανήκει στην SpaceX του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, παρέχει ευρυζωνική σύνδεση μέσω κινητού δικτύου δορυφόρων σε τροχιά.

Σε μια ανάρτηση στο X, η εταιρεία ανέφερε ότι δεσμεύτηκε για «συνεχή συνδεσιμότητα» με τη Βενεζουέλα, μια χώρα που είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει προβλήματα διαδικτυακής λογοκρισίας, με την κυβέρνηση Μαδούρο να έχει μπλοκάρει στο παρελθόν το Facebook, το YouTube, το Instagram και άλλες πλατφόρμες.

 

Οι μετρήσεις από το Netblocks δείχνουν μια ξαφνική απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο σε περιοχές του Καράκας το Σάββατο, η οποία, όπως ανέφερε, αντιστοιχεί σε «διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο σε ορισμένα μέρη της πρωτεύουσας.

