Πέθανε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής SAS – Τραυματίστηκε σε άσκηση του Στρατού στον Έβρο

  • Την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης άφησε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής εταιρείας κατασκευής drones SAS Industries, Φώτης Καμπιώτης, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες νοσηλείας.
  • Ο Φώτης Καμπιώτης τραυματίστηκε στις 11 Νοεμβρίου 2025 στο πεδίο βολής Αετού, στον Έβρο, όταν ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μία σκηνή κατά τη διάρκεια προετοιμασιών άσκησης.
  • Ο μηχανικός αεροσκαφών και Ταξίαρχος (ε.α.) Φώτης Καμπιώτης οραματίστηκε και ξεκίνησε το 2020 την κατασκευή του πρωτοποριακού ελληνικού drone SARISA, το οποίο εκτοξεύει ρουκέτες.
Πέθανε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής SAS – Τραυματίστηκε σε άσκηση του Στρατού στον Έβρο

Την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης άφησε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής εταιρείας κατασκευής drones SAS Industries, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες νοσηλείας. Είχε τραυματιστεί σε άσκηση του Στρατού Ξηράς στον Έβρο, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών, στην οποία θα πετούσαν drones ελληνικής κατασκευής.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στην Έκθεση AUSA 2025, στην Ουάσινγκτον, ανάμεσα στις 14 ελληνικές εταιρείες που βρίσκονταν στο περίπτερο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM), ξεχώριζε η SAS με ένα drone, το οποίο εκτοξεύει ρουκέτες. Επρόκειτο για το SARISA, με την Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα που κατάφερε να παρουσιάσει drone το οποίο εκτοξεύει πυραύλους, έχοντας μάλιστα αναπτύξει ένα μοναδικό σύστημα ευστάθειας στον αέρα. Ένα drone το οποίο μπορεί να φορτωθεί μέσα σε ένα UAV ή ένα τζιπ και να το φέρει μαζί του κάθε στρατιώτης.

«Αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά, διότι σε μία βιομηχανία όπου έχουν εφευρεθεί όλα, εμείς καταφέραμε να παρουσιάσουμε και αυτή τη φορά πράγματα που είναι πρωτοποριακά και σε διεθνές επίπεδο. Και λαμβάνουμε πολύ θετικά σχόλια απ’ όσους μας επισκέπτονται και βλέπουμε ότι οι ιδέες μας είναι πραγματικά “έξω από το κουτί”, όπως λέμε», έλεγε τότε αποκλειστικά στο enikos.gr ο αντιπρόεδρος της SAS, Φώτης Καμπιώτης.

Αυτή η συνέντευξή του, δυστυχώς, έμελε να είναι και η τελευταία.

Ο μηχανικός αεροσκαφών, Ταξίαρχος (ε.α.) Φώτης Καμπιώτης, είχε τραυματιστεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης πεδίου μη επανδρωμένων συστημάτων στο πεδίο βολής Αετού, που είχε διοργανώσει το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο πλαίσιο της άσκησης «Αίσιος Οιωνός».

Ήταν γιος του αείμνηστου Ευστράτιου Καμπιώτη, Υποπτέραρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος το 1971 είχε μεταβεί στη Γαλλία με τον τότε επίσης ιπτάμενο και μετέπειτα Αρχηγό ΓΕΑ και Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Κουρή, για την αξιολόγηση των Mirage F-1. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι πιλότοι που έφεραν τα γαλλικά μαχητικά στην Ελλάδα.

Ο Φώτης Καμπιώτης οραματίστηκε και, μαζί με τον εφοπλιστή Μάικ Σπυριδάκο, ξεκίνησε το 2020 την κατασκευή του ελληνικού drone SARISA. Ανέλαβε αντιπρόεδρος της SAS και έδωσε την ψυχή του όλα αυτά τα χρόνια για την ανάπτυξη και εξέλιξη πρωτοποριακών και καινοτόμων αμυντικών συστημάτων.

Τραυματίστηκε στις 11 Νοεμβρίου 2025, στο πεδίο βολής Αετού, στον Έβρο, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών εν όψει της άσκησης που θα διεξαγόταν τρεις ημέρες αργότερα. Μία από τις σκηνές που είχαν στηθεί για τους συμμετέχοντες, στην οποία βρισκόταν ο Καμπιώτης, ξηλώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Από εκείνη την ημέρα, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου 2026, νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, έχοντας υποστεί μεγάλο αιμάτωμα στο κεφάλι.

Η Πολεμική Αεροπορία, από την πρώτη στιγμή, έθεσε στη διάθεση των γιατρών ένα μεταγωγικό αεροσκάφος για τη διακομιδή του στην Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ, αφού η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του Αντιπροέδρου της εταιρείας μας, εκλεκτού συναδέλφου και εξαιρετικού επιστήμονα, Ταξιάρχου ε.α., Μηχανικού της Πολεμικής Αεροπορίας, Φώτη Καμπιώτη, ο οποίος απεβίωσε σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Είμαστε ευγνώμονες που τον γνωρίσαμε και περήφανοι που συμπορευτήκαμε μαζί του. Το έργο και η προσφορά του θα παραμείνουν παρακαταθήκη για όλους μας. Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια και τους οικείους του. Η μνήμη του θα είναι παντοτινή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, ώρα 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Χαλκίδας

08:49 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

