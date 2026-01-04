Πιτ Χέγκσεθ: Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

Για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, μίλησε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που καθορίζει τους όρους.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς θέτουμε τους όρους. Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους. Και τελικά, αυτός θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι διαδικασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο CBS News. Ο Χέγκσεθ εξήγησε πως η επιχείρηση σηματοδοτεί το τέλος της διακίνησης ναρκωτικών, την επιστροφή του πετρελαίου που, όπως είπε, είχε αφαιρεθεί από τις ΗΠΑ, και τη διακοπή αποστολής εγκληματιών προς τη χώρα του.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα «διοικήσει τη χώρα» μέχρι να υπάρξει μια «ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση» της εξουσίας στη Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ ως «την πιο εξελιγμένη, πιο περίπλοκη και πιο επιτυχημένη ειδική επιχείρηση όλων των εποχών». Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση σκοπεύει να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για μια πλήρη επέμβαση με στόχο τη σταθεροποίηση της χώρας, απάντησε πως η σύλληψη του Μαδούρο ήταν μια επιχείρηση επιβολής του νόμου. Όπως είπε, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «ήταν σαφής ότι δεν είναι κάτι για το οποίο ενημερώνεις εκ των προτέρων το Κογκρέσο», προσθέτοντας όμως ότι, αν υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες, «φυσικά θα συνεχίσουμε να εμπλέκουμε το Κογκρέσο».

Χωρίς να αποκαλύψει τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης Τραμπ, ο Χέγκσεθ υπογράμμισε το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, την ασφάλεια του δυτικού ημισφαιρίου και την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. «Είναι γνωστό τι έκανε η Βενεζουέλα κατά των αμερικανικών συμφερόντων και των πετρελαϊκών εταιρειών, κάτι που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, και ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να επανακτήσει αυτά τα συμφέροντα», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το «πάγωμα» των εξαγωγών πετρελαίου που είχε επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι «δεν εισέρχεται ούτε εξέρχεται πετρέλαιο από τη χώρα» και ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε ετοιμότητα στην Καραϊβική. «Ο κ. Τραμπ το είπε ξεκάθαρα σήμερα από το βήμα. Θα φέρουμε αμερικανικές εταιρείες εκεί. Θα φέρουμε επενδύσεις εκεί. Αυτές οι αποθήκες πετρελαίου λειτουργούν στο 20% της χωρητικότητάς τους. Αυτό θα αλλάξει», τόνισε.

Ο Χέγκσεθ επισήμανε επίσης ότι τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Βενεζουελάνοι θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ. «Το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα αποφασιστεί από τους Βενεζουελανούς, αλλά τελικά η Αμερική θα επωφεληθεί τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και από την ευημερία και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και για τον λαό της Βενεζουέλας», είπε.

Πηγή: CBS News