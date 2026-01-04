Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026: Αιγόκερε, άφησε κάποιον να μπει στην καρδιά σου

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (4/1/2026)

Κριός

Κριέ, δεν χρειάζεται να προσπαθείς να «θωρακίσεις» τα συναισθήματά σου για το μέλλον. Αν κάτι τρυφερό, νοσταλγικό ή λίγο άβολο εκτυλίσσεται στο σπίτι ή πίσω από κλειστές πόρτες την Κυριακή, άφησέ το να συμβεί.

Μείνε ξύπνιος/ια μέχρι αργά μιλώντας. Ξανακοίτα παλιές φωτογραφίες. Κάνε εκείνο το συναισθηματικά φορτισμένο δείπνο που τινάζει την παραγωγικότητά σου στον αέρα. Το πλάνο μπορείς να το ξαναχτίσεις αργότερα — αλλά στις 4 Ιανουαρίου, ζήσε τη στιγμή.

Ταύρος

Ταύρε, στείλε μήνυμα σε εκείνο το άτομο που συνεχώς σκέφτεσαι να του γράψεις αλλά το αναβάλλεις. Μίλησε για εκείνη την ανάμνηση που ακόμα σου ξυπνά έντονα συναισθήματα. Οι συζητήσεις πρέπει να έχουν ζωή — ακόμα κι αν είναι άβολες, μπερδεμένες ή γίνονται σε λάθος στιγμή.

Σήμερα, άφησε τα λόγια να βγουν αυθόρμητα. Τυχόν παρεξηγήσεις διορθώνονται αργότερα, αλλά η σιωπή συνήθως βαραίνει περισσότερο από μια άβολη στιγμή.

Δίδυμοι

Δίδυμε, τον τελευταίο καιρό ανησυχείς για τη σταθερότητα, τα χρήματα και το αν «κάνεις σωστά» την ενηλικίωση. Σήμερα, βάλε όλα αυτά σε παύση. Φάε κάτι που σου αρέσει. Κάνε ένα μικρό δώρο στον εαυτό σου. Άφησε το σώμα σου να καθησυχάσει το μυαλό σου ότι σήμερα είσαι καλά.

Δεν είναι το κεφάλαιο όπου λύνονται τα πάντα, αλλά είναι ένα όπου αποδεικνύεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να σε φροντίσεις την παρούσα στιγμή χωρίς να υπεραναλύεις όσα έρχονται μετά.

Καρκίνος

Καρκίνε, αυτή είναι η συναισθηματική σου περίοδος και επιτρέπεται να είσαι λίγο δραματικός/ή γι’ αυτό. Γίνε κομμάτια… Ερωτεύσου λίγο. Πες παραπάνω απ’ όσα πρέπει και μετά γέλα με τον εαυτό σου. Φόρεσε κάτι που έχει συναισθηματική αξία.

Ό,τι κι αν κάνεις την Κυριακή, άφησε τους άλλους να σε δουν μέσα στα συναισθήματά σου, αντί να προσπαθείς να τα ελέγχεις συνεχώς. Δεν είναι ανάγκη να είσαι πάντα συγκροτημένος/η. Επιτρέπεται απλώς να είσαι ζωντανός/ή.

Λέων

Λέοντα, υπάρχουν συναισθήματα που κουβαλάς σιωπηλά κάτω από τη γοητεία και την αυτοπεποίθηση που προσφέρεις τόσο εύκολα στους άλλους. Περιμένουν υπομονετικά τη στιγμή που δεν θα σε κοιτά κανείς, για να μπορέσεις να τα ακούσεις.

Την Κυριακή, επίτρεψε στον εαυτό σου να ξεκουραστεί χωρίς να νιώθεις ότι πρέπει να είσαι παραγωγικός/ή ή να «αξιοποιήσεις» τον χρόνο για θεραπεία και αυτοβελτίωση.

Παρθένος

Παρθένε, σήμερα πέρασε χρόνο με ανθρώπους που σου θυμίζουν κάτι θετικό και δεν θα το κάνεις από υποχρέωση. Δέξου την πρόσκληση για εκείνο το δείπνο που μπορεί να καταλήξει σε μια μακριά βραδιά. Πες «όχι» σε αυτό που σε εξαντλεί, ακόμα κι αν στα χαρτιά φαίνεται λογικό.

Το μέλλον δεν χτίζεται μόνο με αποδοτικότητα. Χρειάζεσαι και φιλίες που σου επιτρέπουν να ακουμπάς πάνω στη δική σου ευαισθησία.

Ζυγός

Ζυγέ, προσπαθείς να συνδυάσεις το να είσαι εντυπωσιακός/ή με το να είσαι ανθρώπινος/η, και δεν είναι πάντα μια κομψή διαδικασία. Ζήτησε διαβεβαίωση όταν τη χρειάζεσαι. Παραδέξου ότι είσαι κουρασμένος/η όταν είσαι.

Ήρθε η ώρα να ξανα-ορίσεις την επιτυχία με τρόπο που να μην σε αφήνει συναισθηματικά εξαντλημένο/η. Επιτρέπεται να θέλεις τρυφερότητα μαζί με φιλοδοξία — το ένα δεν αναιρεί το άλλο.

Σκορπιός

Σκορπιέ, κάνε κάτι που τρέφει πραγματικά το μυαλό σου. Κλείσε ένα ταξίδι, διάβασε εκείνο το βιβλίο που μερικές φορές σε συγκινεί ή βυθίσου σε μια θεωρία ή φαντασίωση που αφήνει τα συναισθήματά σου να περιπλανηθούν.

Τώρα δεν χρειάζεσαι ένταση ή πίεση. Την Κυριακή, στόχευσε να βρεις κάτι που σου δίνει νόημα και σε κάνει να νιώθεις πιο ελεύθερος/η και γεμάτος/η.

Τοξότης

Τοξότη, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό με απλό αισιόδοξο πνεύμα. Κάτι βαθύ χρειάζεται την προσοχή σου την Κυριακή. Αφέσου και παραδέξου πότε νοιάζεσαι.

Η οικειότητα δεν σε παγιδεύει, αλλά το να προσποιείσαι ότι δεν σε αγγίζει τίποτα ναι. Η ελευθερία νιώθει καλύτερα όταν σταματάς να προσποιείσαι ότι τίποτα δεν έχει σημασία.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, άφησε κάποιον να μπει στην καρδιά σου την Κυριακή. Οι σχέσεις βαθαίνουν όταν σταματάς να τις οργανώνεις και αρχίζεις να τις νιώθεις στην πράξη.

Αυτό μπορεί να σημαίνει να παραδεχτείς ότι είσαι κουρασμένος/η, να ζητήσεις λίγη διαβεβαίωση ή να αφήσεις κάποιον να σε δει όπως είσαι, χωρίς να έχεις όλες τις απαντήσεις, αντί να βασίζεσαι στον έλεγχο ή στις ευθύνες για να νιώθεις ασφάλεια.

Υδροχόος

Υδροχόε, το νευρικό σου σύστημα χρειάζεται φροντίδα. Αν μπορείς, κοιμήσου λίγο παραπάνω την Κυριακή. Φάε κανονικά και βγες για έναν περίπατο. Ρύθμισε την καθημερινότητά σου έτσι ώστε το σώμα σου να νιώσει ξανά ασφάλεια.

Μπορεί να μη φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά είναι απαραίτητο. Οι μεγάλες ιδέες θα επιστρέψουν μόλις ισορροπήσεις εσωτερικά.

Ιχθύες

Ιχθύ, άφησε για λίγο την ανάγκη να τα βάλεις όλα σε τάξη μέσα στο μυαλό σου. Την Κυριακή, κάνε αυτό που σου τραβά την προσοχή ή σου ξυπνά ένα ήρεμο αλλά σταθερό ενδιαφέρον — ακόμα κι αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις πλήρως.

Η 4η Ιανουαρίου δεν είναι για αποφάσεις ή αποτελέσματα. Είναι μια μέρα για να αφήσεις την περιέργεια να σε καθοδηγήσει, να κινηθείς χωρίς πίεση και να παρατηρήσεις όσα σε εμπνέουν, με αργό και χαλαρό ρυθμό.