Μετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων

Σύνοψη από το

  • Αναπροσαρμόζεται από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το πρόγραμμα δρομολογίων του μετρό της Θεσσαλονίκης.
  • Η αλλαγή γίνεται στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά.
  • Από την προσεχή εβδομάδα, τις καθημερινές ο πρώτος συρμός θα αναχωρεί στις 06:30 και ο τελευταίος στις 23:00, ενώ Σάββατο και Κυριακή τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 08:00 και θα ολοκληρώνονται στις 23:00.
Μετρό Θεσσαλονίκης
Αναπροσαρμόζεται από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το πρόγραμμα δρομολογίων του μετρό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά και μετά το πλήρες ωράριο που ίσχυσε κατά την εορταστική περίοδο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Έτσι, από την προσεχή εβδομάδα η αναχώρηση του πρώτου συρμού από τους τερματικούς σταθμούς τις καθημερινές θα πραγματοποιείται στις 06:30 και η αναχώρηση του τελευταίου συρμού στις 23:00. Σάββατο και Κυριακή τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 08:00 και θα ολοκληρώνονται στις 23:00.

