Βίντεο: Αλεξιπτωτιστής πιάστηκε σε δίχτυ

Enikos Newsroom

διεθνή

Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν ένα συναρπαστικό θέαμα πριν από τον αγώνα στο Armed Forces Bowl στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας την Παρασκευή παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία, καθώς ένας αλεξιπτωτιστής πιάστηκε στο δίχτυ πίσω από ένα δοκάρι.

Κόλλησε στιγμιαία κοντά στο δίχτυ, περίπου 10 μέτρα πάνω από το έδαφος, από ένα σύρμα στην κορυφή του δοκαριού, προτού πέσει πάνω στους θεατές που στέκονταν πίσω από την τελική ζώνη, σύμφωνα με την Houston Chronicle.

Οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι ο άλτης δεν τραυματίστηκε και δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί κανείς στο έδαφος, ανέφερε η Daily Mail.

