Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ» – Τι είπε ο Ρούμπιο σε Αμερικανό γερουσιαστή

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή που μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
  • Ο γερουσιαστής της Γιούτα, Μάικ Λι, δημοσίευσε στο X ότι ο Ρούμπιο τον ενημέρωσε πως «ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικό προσωπικό για να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με ποινικές κατηγορίες».
  • Ο Λι πρόσθεσε ότι η στρατιωτική δράση που αναπτύχθηκε «πιθανότατα εμπίπτει στην εγγενή εξουσία του προέδρου […] για την προστασία του προσωπικού των ΗΠΑ από μια πραγματική ή επικείμενη επίθεση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο
Πηγή: APnews

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή ο οποίος λέει ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Με ενημέρωσε ο Ρούμπιο ότι ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικό προσωπικό για να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με ποινικές κατηγορίες και ότι η στρατιωτική δράση που είδαμε απόψε αναπτύχθηκε για την προστασία και την υπεράσπιση όσων εκτελούν το ένταλμα σύλληψης», δημοσίευσε ο γερουσιαστής της Γιούτα, Μάικ Λι, στο X νωρίς το Σάββατο.

«Αυτή η ενέργεια πιθανότατα εμπίπτει στην εγγενή εξουσία του προέδρου βάσει του Άρθρου II του Συντάγματος για την προστασία του προσωπικού των ΗΠΑ από μια πραγματική ή επικείμενη επίθεση», πρόσθεσε ο Λι.


Νωρίτερα το Σάββατο το πρωί, ο Λι είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την επίθεση, γράφοντας στο X: «Ανυπομονώ να μάθω τι, αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να δικαιολογήσει συνταγματικά αυτή την ενέργεια ελλείψει κήρυξης πολέμου ή εξουσιοδότησης για τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί αυξάνεται το λίπος στην κοιλιά μετά τα 30 – Γαστρεντερολόγος από Harvard και Stanford εξηγεί τι να κάνουμε

Χοληστερίνη: Τα σημάδια στα νύχια που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Λαϊκές αγορές: Αρχίζουν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου – Τα αιτήματά τους

ΔΥΠΑ: 6 νέα προγράμματα για 101.317 θέσεις εργασίας το 2026 – Ποιους αφορούν, όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τα πρώτα 4 θύματα ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν οι σοροί στις οικογένειές τους – Ηλικίας 16 έως 21 ετών

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση 4 θυμάτων μετά τη φωτιά στο μπαρ «Le...
13:00 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο: Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στους New York Times (NYT) μέσω σύντομης τ...
12:26 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Δεν γνωρίζουμε πού είναι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του» λέει η αντιπρόεδρος

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ λέει ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ο Νικολάς Μα...
11:55 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων

Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι