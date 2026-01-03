Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ» – Τι είπε ο Ρούμπιο σε Αμερικανό γερουσιαστή

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή ο οποίος λέει ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Με ενημέρωσε ο Ρούμπιο ότι ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικό προσωπικό για να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με ποινικές κατηγορίες και ότι η στρατιωτική δράση που είδαμε απόψε αναπτύχθηκε για την προστασία και την υπεράσπιση όσων εκτελούν το ένταλμα σύλληψης», δημοσίευσε ο γερουσιαστής της Γιούτα, Μάικ Λι, στο X νωρίς το Σάββατο.

«Αυτή η ενέργεια πιθανότατα εμπίπτει στην εγγενή εξουσία του προέδρου βάσει του Άρθρου II του Συντάγματος για την προστασία του προσωπικού των ΗΠΑ από μια πραγματική ή επικείμενη επίθεση», πρόσθεσε ο Λι.

Just got off the phone with @SecRubio He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026



Νωρίτερα το Σάββατο το πρωί, ο Λι είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την επίθεση, γράφοντας στο X: «Ανυπομονώ να μάθω τι, αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να δικαιολογήσει συνταγματικά αυτή την ενέργεια ελλείψει κήρυξης πολέμου ή εξουσιοδότησης για τη χρήση στρατιωτικής βίας».