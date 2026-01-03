Βενεζουέλα: Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για «δειλή επίθεση των ΗΠΑ» και «σφαγή»

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέλο, που θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη προσωπικότητα του Τσαβισμού, προέβη σε δημόσιες δηλώσεις αυτό το Σάββατο μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν το Καράκας και άλλες πολιτείες νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα.

Ο Καμπέλο εμφανίστηκε στους δρόμους της πρωτεύουσας, προστατευμένος από αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος, περιτριγυρισμένος από αστυνομικούς και στρατιωτικό προσωπικό. Στην ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε για «οργάνωση του λαού της Βενεζουέλας» απέναντι στην κρίση.

«Εδώ έχουμε έναν οργανωμένο λαό που ξέρει τι να κάνει», δήλωσε ο Καμπέλο, ο οποίος υπενθύμισε ότι έχουν περάσει 28 εβδομάδες από τις πρώτες απειλές και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «επιτίθεται σε έναν ανυπεράσπιστο πληθυσμό» με βόμβες.

Προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν τις προκλήσεις και να μην απελπίζονται.

«Η χώρα είναι απόλυτα ήρεμη. Εμπιστευτείτε την πολιτική ηγεσία. Ας μην απελπίζεται κανείς και ας μην διευκολύνει τον εχθρό», δήλωσε.

Ο Καμπέλο απαίτησε άμεση δήλωση από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε «δειλή επίθεση» και «σφαγή».

«Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα μιλήσει εναντίον αυτής της επίθεσης εναντίον αμάχων», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Βενεζουέλα αξιολογεί τις ζημιές και ότι ο λαός τελικά θα επικρατήσει.

Ο Καμπέλο έκλεισε το μήνυμά του τονίζοντας: «Έχουμε επιβιώσει από όλες αυτές τις περιστάσεις. Οι δειλοί ανήκουν στο παρελθόν».