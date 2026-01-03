Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο: Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στους New York Times (NYT) μέσω σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, έκανε λόγο για μια «εξαιρετική επιχείρηση».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δήλωσε: «Πολύ καλός σχεδιασμός και πολλά, σπουδαία στρατεύματα και σπουδαίοι άνθρωποι. Ήταν μια σπουδαία επέμβαση, στην πραγματικότητα».

Ερωτηθείς αν είχε ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την επιχείρηση και ποιο είναι το επόμενο βήμα για τη χώρα της Νότιας Αμερικής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους New York Times ότι θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα δώσει στο Mar-a-Lago.