Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο: Ήταν μια εξαιρετική επιχείρηση

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, έκανε λόγο για μια «εξαιρετική επιχείρηση» σχετικά με την επίθεση στη Βενεζουέλα και την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.
  • Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρχε «Πολύ καλός σχεδιασμός και πολλά, σπουδαία στρατεύματα και σπουδαίοι άνθρωποι. Ήταν μια λαμπρή επέμβαση, στην πραγματικότητα».
  • Ερωτηθείς για την έγκριση του Κογκρέσου και το επόμενο βήμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους New York Times ότι θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα σε συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στους New York Times (NYT) μέσω σύντομης τηλεφωνικής συνέντευξης σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, έκανε λόγο για μια «εξαιρετική επιχείρηση».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ δήλωσε: «Πολύ καλός σχεδιασμός και πολλά, σπουδαία στρατεύματα και σπουδαίοι άνθρωποι. Ήταν μια σπουδαία επέμβαση, στην πραγματικότητα».

Ερωτηθείς αν είχε ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την επιχείρηση και ποιο είναι το επόμενο βήμα για τη χώρα της Νότιας Αμερικής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους New York Times ότι θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα δώσει στο Mar-a-Lago.

13:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τα πρώτα 4 θύματα ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν οι σοροί στις οικογένειές τους – Ηλικίας 16 έως 21 ετών

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση 4 θυμάτων μετά τη φωτιά στο μπαρ «Le...
12:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ» – Τι είπε ο Ρούμπιο σε Αμερικανό γερουσιαστή

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με Ρεπο...
12:26 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: «Δεν γνωρίζουμε πού είναι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του» λέει η αντιπρόεδρος

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ λέει ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ο Νικολάς Μα...
11:55 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων

Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στην παρουσία ξένων στρατευμάτων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμί...
