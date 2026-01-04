Ιράν: Ο Χαμενεΐ θεωρεί «δίκαια» τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών αλλά καταδικάζει τους «ταραξίες» – Τουλάχιστον 4 νεκροί σε διαδηλώσεις στα δυτικά

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε πως οι οικονομικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών είναι «δίκαιες», ωστόσο τόνισε ότι οι «ταραξίες» πρέπει να «μπουν στη θέση τους», την ώρα που το κύμα διαμαρτυριών στη χώρα μπαίνει στην έβδομη ημέρα του.

Μιλώντας στην Τεχεράνη, μπροστά σε πλήθος πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για σιιτική γιορτή, ο Χαμενεΐ αναγνώρισε ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών έχουν οικονομική βάση και πως «οι Αρχές της χώρας το αναγνωρίζουν». Όπως είπε, «ο πρόεδρος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εργάζονται για την επίλυση αυτού του προβλήματος». Πρόσθεσε ότι «οι έμποροι διαμαρτυρήθηκαν κατά της κατάστασης αυτής, και αυτό είναι απολύτως δίκαιο», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στους διαδηλωτές και σε όσους χαρακτήρισε ταραξίες. «Εμείς κάνουμε διάλογο με τους διαδηλωτές, αλλά είναι άσκοπο να κάνουμε διάλογο με τους ταραξίες. Αυτοί οι τελευταίοι πρέπει να μπουν στη θέση τους», τόνισε.

Το κύμα διαμαρτυριών ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου από την Τεχεράνη, όταν πολλοί μαγαζάτορες έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υπερπληθωρισμό και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Από τότε, οι κινητοποιήσεις έχουν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και πλέον περιλαμβάνουν και πολιτικά αιτήματα.

براساس گزارش‌های رسیده به #سازمان_حقوق_بشر_ایران، امروز، شنبه، ۱۳ دی ماه، بعد از یورش نیروهای امنیتی به تجمع‌های اعتراضی در شهرستان ملکشاهی در استان ایلام، دست کم ۴ تن کشته و ۳۰ نفر زخمی شده‌اند. نام کشته‌شدگان، رضا عظیم‌زاده، فارس آقامحمدی، لطیف کریمی و محمد بزونه گزارش شده است.… pic.twitter.com/TlFJdzOyED — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 3, 2026

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που σημειώνονται στη χώρα μετά την περίοδο 2022-2023, όταν εκατοντάδες άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και χιλιάδες είχαν συλληφθεί, σύμφωνα με ακτιβιστικές οργανώσεις. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι «κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Μαλεκσαχί, ο Λατίφ Καριμί, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την ασφάλεια της χώρας». Ο θάνατος ενός ακόμη μέλους των δυνάμεων ασφαλείας «με μαχαίρι και πυρά» ανακοινώθηκε νωρίτερα.

Τις τελευταίες ημέρες, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι συγκρούσεις εντοπίζονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί το Σάββατο, όταν οι Φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών.

Η οργάνωση Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι τα θύματα ανήκουν στην κουρδική μειονότητα και σκοτώθηκαν στην περιοχή Μαλεξανί, στην επαρχία Ιλάμ. Παρόμοια εκτίμηση έκανε και η Iran Human Rights, η οποία μίλησε για τέσσερις νεκρούς και 30 τραυματίες, δημοσιεύοντας στο Χ (πρώην Twitter) βίντεο με πτώματα στο έδαφος, τα οποία ωστόσο δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν.

Το κίνημα διαμαρτυρίας έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 30 πόλεις της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου, που στηρίζονται σε επίσημες ανακοινώσεις και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπολογίζει ότι έχουν σημειωθεί διαδηλώσεις σε 60 πόλεις και 25 από τις 31 επαρχίες, με 582 συλλήψεις και 15 νεκρούς συνολικά μέσα σε μία εβδομάδα.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση του Ιράν προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αναγνώριση των «νόμιμων αιτημάτων» των πολιτών και στην προστασία της σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχτεί απόπειρες αποσταθεροποίησης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε εργατικές συνοικίες της Τεχεράνης, μιας πόλης με περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, όπου το κύμα διαμαρτυριών συνεχίζει να εντείνεται.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP