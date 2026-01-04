Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών – Μεγάλες υλικές ζημιές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στην Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ωστόσο οι υλικές ζημιές εντός του καταστήματος είναι μεγάλες.

Η κινητοποίηση της υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.