Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών – Μεγάλες υλικές ζημιές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στην Νέα Σμύρνη.
Σύμφωνα με πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ωστόσο οι υλικές ζημιές εντός του καταστήματος είναι μεγάλες.
Η κινητοποίηση της υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
