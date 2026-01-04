Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε κατάστημα περιποίησης νυχιών – Μεγάλες υλικές ζημιές

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στην Νέα Σμύρνη.
  • Οι υλικές ζημιές εντός του καταστήματος είναι μεγάλες, ενώ η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.
  • Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, με την κινητοποίηση της υπηρεσίας να είναι άμεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα περιποίησης νυχιών στην Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ωστόσο οι υλικές ζημιές εντός του καταστήματος είναι μεγάλες.

Η κινητοποίηση της υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

05:22 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

