Damiano David: Ο νικητής της Eurovision 2021 αρραβωνιάστηκε τη Dove Cameron

Σύνοψη από το

  • Ο Damiano David, νικητής της Eurovision 2021 και frontman των Måneskin, αρραβωνιάστηκε με την Dove Cameron.
  • Ο frontman των Måneskin έκανε γνωστό τον αρραβώνα μέσω ανάρτησης στο Instagram στις 3 Ιανουαρίου, με φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν τις φήμες μέσω του μονόπετρου δαχτυλιδιού.
  • Οι φήμες για αρραβώνα κυκλοφορούσαν από τον Οκτώβριο, ενώ το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και είχε κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση τον Φεβρουάριο του 2024.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Damiano David: Ο νικητής της Eurovision 2021 αρραβωνιάστηκε τη Dove Cameron

Ο Damiano David, ο χαρισματικός τραγουδιστής των Måneskin και νικητής της Eurovision 2021, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή του, καθώς αρραβωνιάστηκε με την Dove Cameron.

Ο frontman του ιταλικού συγκροτήματος έκανε γνωστό τον αρραβώνα μέσα από ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από πρωτοχρονιάτικο πάρτι, όπου ποζάρει στο πλευρό της 29χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού. Στις εικόνες ξεχωρίζει το μονόπετρο δαχτυλίδι, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες.

Οι πρώτες συζητήσεις για τον πιθανό αρραβώνα είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Οκτώβριο, μετά από κοινή τους εμφάνιση στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με το περιοδικό People. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Φεβρουάριο του 2024, επιβεβαιώνοντας τότε για πρώτη φορά δημόσια τη σχέση του. Από τότε, οι δυο τους δεν κρύβουν την ευτυχία τους, κάνοντας πλέον το επόμενο βήμα με τον αρραβώνα τους.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Damiano David (@damianodavid)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:45 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Gabriela Spanic: Η «βασίλισσα της σαπουνόπερας» κάνει δημόσια παρέμβαση για την Βενεζουέλα – «Η ελευθερία είναι ανθρώπινη αξία»

Με δημόσια τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Gabriela Spanic μίλησε για τις τελε...
02:53 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Μπαλούτσου: «Δεν ένιωσα κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα όταν κράτησα για πρώτη φορά το παιδί μου»

Η Μαρία Μπαλούτσου μίλησε στην εκπομπή «Μαμά-δες» της ΕΡΤ1 και στην Αλεξάνδρα Ούστα, αποκαλύπτ...
21:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει την αποψινή της εμφάνιση στη σκηνή – «Είμαι χάλια μαύρα»

Στην ακύρωση της αποψινής εμφάνισής της στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει μαζί με τον Διονύ...
14:57 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Δανάη Μπάρκα: Για πεζοπορία με τον σύντροφό της – Δείτε εικόνες

Για πεζοπορία με τον σύντροφό της πήγε η Δανάη Μπάρκα και όπως φαίνεται από τις τρυφερές φωτογ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι