Damiano David: Ο νικητής της Eurovision 2021 αρραβωνιάστηκε τη Dove Cameron

Ο Damiano David, ο χαρισματικός τραγουδιστής των Måneskin και νικητής της Eurovision 2021, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή του, καθώς αρραβωνιάστηκε με την Dove Cameron.

Ο frontman του ιταλικού συγκροτήματος έκανε γνωστό τον αρραβώνα μέσα από ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από πρωτοχρονιάτικο πάρτι, όπου ποζάρει στο πλευρό της 29χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού. Στις εικόνες ξεχωρίζει το μονόπετρο δαχτυλίδι, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες.

Οι πρώτες συζητήσεις για τον πιθανό αρραβώνα είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Οκτώβριο, μετά από κοινή τους εμφάνιση στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με το περιοδικό People. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Φεβρουάριο του 2024, επιβεβαιώνοντας τότε για πρώτη φορά δημόσια τη σχέση του. Από τότε, οι δυο τους δεν κρύβουν την ευτυχία τους, κάνοντας πλέον το επόμενο βήμα με τον αρραβώνα τους.