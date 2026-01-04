Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα γίνει η μεταφορά του στο Μπρούκλιν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έφτασε στη Νέα Υόρκη και, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το BBC, η μεταφορά του θα γίνει κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Αμέσως μετά την προσγείωσή του, θα επιβιβαστεί σε ελικόπτερο με προορισμό το Westside Heliport στο Μανχάταν, απ’ όπου θα οδηγηθεί στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). Εκεί θα πραγματοποιηθεί η επίσημη διαδικασία καταγραφής και προσαγωγής του.

Στη συνέχεια, ο Μαδούρο αναμένεται να μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν (MDC), όπου θα παραμείνει κρατούμενος εν αναμονή της πρώτης εμφάνισής του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Η φυλακή MDC θεωρείται μία από τις πιο αυστηρές και διαβόητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παρελθόν έχει κρατήσει πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως τον ράπερ R. Kelly, τη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν Γκισλέιν Μάξγουελ, αλλά και τον μουσικό παραγωγό Sean “Diddy” Combs. Το ίδρυμα αυτό έχει γίνει συνώνυμο με υποθέσεις μεγάλης δημοσιότητας και αποτελεί συχνά το πρώτο στάδιο κράτησης για κατηγορούμενους που οδηγούνται ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης.