Με χειροπέδες στα χέρια κατέβηκε από το αεροπλάνο ο Νικολάς Μαδούρο – Άγνωστο που βρίσκεται η σύζυγός του

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο Νικολάς Μαδούρο κατέβηκε με χειροπέδες από το αεροπλάνο στη Νέα Υόρκη.

Οι αρχές τον μετέφεραν άμεσα σε κτίριο της στρατιωτικής βάσης Stewart Air National Guard Base.

Σημειώνεται ότι από τα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν διακρίνεται η σύζυγός του, για την οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πού βρίσκεται και σε ποιον χώρο θα κρατηθεί μέχρι την Δευτέρα όπου θα γίνει η ακροαματική διαδικασία.

Η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ πριν ξεκινήσει την συνέντευξη τύπου ήταν η απόδειξη ζωής που ζήτησε η Βενεζουέλα για τον πρόεδρό της, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για τη σύζυγό του.