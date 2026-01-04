Με χειροπέδες στα χέρια κατέβηκε από το αεροπλάνο ο Νικολάς Μαδούρο – Άγνωστο που βρίσκεται η σύζυγός του

Enikos Newsroom

διεθνή

Με χειροπέδες στα χέρια κατέβηκε από το αεροπλάνο ο Νικολάς Μαδούρο – Άγνωστο που βρίσκεται η σύζυγός του

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο Νικολάς Μαδούρο κατέβηκε με χειροπέδες από το αεροπλάνο στη Νέα Υόρκη.

Οι αρχές τον μετέφεραν άμεσα σε κτίριο της στρατιωτικής βάσης Stewart Air National Guard Base.

Σημειώνεται ότι από τα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν διακρίνεται η σύζυγός του, για την οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πού βρίσκεται και σε ποιον χώρο θα κρατηθεί μέχρι την Δευτέρα όπου θα γίνει η ακροαματική διαδικασία.

Η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ πριν ξεκινήσει την συνέντευξη τύπου ήταν η απόδειξη ζωής που ζήτησε η Βενεζουέλα για τον πρόεδρό της, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για τη σύζυγό του.

01:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αξιωματούχος της Βενεζουέλας: Τουλάχιστον 40 νεκροί από την αμερικανική επίθεση

Πηγές στο Καράκας ανέφεραν ότι η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων για τη σύλληψη του Νικολ...
01:15 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Φρίντριχ Μερτς: Περίπλοκη η νομική αξιολόγηση της παρέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Για «περίπλοκη νομική αξιολόγηση» της παρέμβασης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα έκανε λόγο ο καγκελάρ...
01:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Καράκας: Νεκρική σιγή και μυρωδιά καμένου μετά την επίθεση των ΗΠΑ – «Περιμέναμε να γίνει ανά πάσα στιγμή»

Σιγή, σχεδόν νεκρική, και μυρωδιά καμένου επικρατούσε σήμερα στο Καράκας, μετά τα νυχτερινά αμ...
00:45 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Αν η Ρωσία οδηγήσει σε αποτυχία τη διπλωματία, η Ουκρανία θα πρέπει να συνεχίσει να αμύνεται

Σε περίπτωση που η διπλωματία αποτύχει να ωθήσει τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρ...
