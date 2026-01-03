ΣΥΡΙΖΑ για Κυριάκο Μητσοτάκη: Η δήλωση του πρωθυπουργού είναι αδιανόητη

Σύνοψη από το

  • Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «αδιανόητη».
  • Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», με το κόμμα να τονίζει πως η Διεθνής Νομιμότητα αφορά όλους.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως το δίκαιο του ισχυρού τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά και σταθερά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την δήλωση που έκανε για την Βενεζουέλα και το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά

«Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη “Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών”. Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι.

Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών. Είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:26 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος του Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα

«Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα...
18:04 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Χαρίτσης: Επικοινωνία με Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – «Η επέμβαση των ΗΠΑ είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός»

Ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και για την ασφά...
17:53 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Με ανάρτηση στα social media το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατά...
17:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα: Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι