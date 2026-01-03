Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος του Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα

«Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητα βάσανα στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα» τονίζει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα social media, σημειώνοντας ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Όπως υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, «η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα».

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει: «Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».