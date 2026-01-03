Μαμντάνι: «Πράξη πολέμου» η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Απροκάλυπτη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος»

Καθώς ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρεται στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση, καταγγέλλοντας ανοιχτά την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο «πράξη πολέμου» και παραβίαση του διεθνούς και ομοσπονδιακού δικαίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ABC News (@abcnews)



Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Καράκας, μεταφέρονται στις ΗΠΑ, με τον ηγέτη της Βενεζουέλας να αναμένεται να τεθεί υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος βρίσκεται μόλις στην τρίτη ημέρα της θητείας του ως δήμαρχος, δήλωσε ότι ενημερώθηκε τόσο για την επιχείρηση όσο και για τη «προγραμματισμένη φυλάκιση του Μαδούρο υπό ομοσπονδιακή κράτηση εδώ, στη Νέα Υόρκη».

I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City. Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026



Στη δήλωσή του ανέφερε: «Η μονομερής επίθεση εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου. Αυτή η απροκάλυπτη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο ανθρώπους στο εξωτερικό, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο και στους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που αποκαλούν αυτή την πόλη σπίτι τους».

«Η προτεραιότητά μου είναι η ασφάλειά τους και η ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου και η διοίκησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».

Η Νέα Υόρκη φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα Βενεζουελάνων, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα τους.

Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη, συμβάλλοντας στη σοβαρή μεταναστευτική κρίση που αντιμετώπισε η πόλη το 2022, επισημαίνει το CNN.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, είχε δεχθεί κριτική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, επειδή σε συνέντευξή του είχε διστάσει να χαρακτηρίσει τον Μαδούρο δικτάτορα. Αργότερα διευκρίνισε τη θέση του, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως ο Μαδούρο είναι δικτάτορας.