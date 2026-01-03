Μαμντάνι: «Πράξη πολέμου» η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Απροκάλυπτη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος»

Σύνοψη από το

  • Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν στο Καράκας και μεταφέρονται στις ΗΠΑ, όπου ο ηγέτης της Βενεζουέλας αναμένεται να τεθεί υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη.
  • Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση ως «πράξη πολέμου» και «απροκάλυπτη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος», τονίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές και ομοσπονδιακό δίκαιο.
  • Ο Μαμντάνι υπογράμμισε τον άμεσο αντίκτυπο της επιχείρησης στους Νεοϋορκέζους, ειδικά στις δεκάδες χιλιάδες Βενεζουελάνους που ζουν στην πόλη, δηλώνοντας ότι η ασφάλειά τους αποτελεί προτεραιότητα.
Μαμντάνι: «Πράξη πολέμου» η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Απροκάλυπτη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος»
Καθώς ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρεται στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση, καταγγέλλοντας ανοιχτά την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του.

LIVE – Βενεζουέλα: «Ο μόνος Πρόεδρος είναι ο Μαδούρο» είπε η Ροντρίγκεζ, στρατεύματα για το πετρέλαιο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο «πράξη πολέμου» και παραβίαση του διεθνούς και ομοσπονδιακού δικαίου.

 

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Καράκας, μεταφέρονται στις ΗΠΑ, με τον ηγέτη της Βενεζουέλας να αναμένεται να τεθεί υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος βρίσκεται μόλις στην τρίτη ημέρα της θητείας του ως δήμαρχος, δήλωσε ότι ενημερώθηκε τόσο για την επιχείρηση όσο και για τη «προγραμματισμένη φυλάκιση του Μαδούρο υπό ομοσπονδιακή κράτηση εδώ, στη Νέα Υόρκη».


Στη δήλωσή του ανέφερε: «Η μονομερής επίθεση εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου. Αυτή η απροκάλυπτη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο ανθρώπους στο εξωτερικό, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο και στους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που αποκαλούν αυτή την πόλη σπίτι τους».

«Η προτεραιότητά μου είναι η ασφάλειά τους και η ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου και η διοίκησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».

Η Νέα Υόρκη φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα Βενεζουελάνων, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα τους.

Πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη, συμβάλλοντας στη σοβαρή μεταναστευτική κρίση που αντιμετώπισε η πόλη το 2022, επισημαίνει το CNN.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, είχε δεχθεί κριτική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, επειδή σε συνέντευξή του είχε διστάσει να χαρακτηρίσει τον Μαδούρο δικτάτορα. Αργότερα διευκρίνισε τη θέση του, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως ο Μαδούρο είναι δικτάτορας.

