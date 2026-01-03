Αιτωλοακαρνανία: Δύο συλλήψεις για την καταδίωξη με πυροβολισμούς κατά 38χρονου

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία 38χρονου ότι άγνωστοι τον καταδίωξαν με αγροτικό όχημα και πυροβόλησαν προς το μέρος του, στο Ξηρόμερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο δραστών, ηλικίας 18 και 43 ετών, ύστερα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση.

Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να καταδίωξαν τον 38χρονο, ενώ επέβαιναν σε αγροτικό όχημα και να τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές, την ώρα που εκείνος κινείτο με το αυτοκίνητό του.

Κατά την καταδίωξη, στην επαρχιακή οδό Χρυσοβίτσας – Προδρόμου Αιτωλοακαρνανίας, το αγροτικό όχημα προσέκρουσε στο αυτοκίνητο του 38χρονου. Όπως ο ίδιος ανέφερε στις αρχές, οι δράστες συνέχισαν να τον πυροβολούν, ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει και, από θαύμα, δεν τραυματίστηκε.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Μεσολογγίου.

