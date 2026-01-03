Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος και είναι ο Νικολάς Μαδούρο – Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει αποικία

Νέες σκληρές δηλώσεις από το Καράκας ήρθαν μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από αμερικανικές δυνάμεις, με την Αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας να αμφισβητεί ανοιχτά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ορκίστηκε» πρόεδρος και να ζητά την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, απαίτησε την «άμεση απελευθέρωση» του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι συνελήφθησαν σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, η οποία μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο VTV, η Ροντρίγκεζ δήλωσε: «Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, του μοναδικού προέδρου της Βενεζουέλας, του προέδρου Νικολάς Μαδούρο».

Μαζί με άλλους ανώτατους αξιωματούχους, η Αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Βενεζουέλας «δέχθηκε άγρια επίθεση» από την επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ στο Καράκας και σε άλλα σημεία της χώρας.

Η Ροντρίγκεζ επανέλαβε ότι υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος στη Βενεζουέλα, ο Νικολάς Μαδούρο, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εκείνη είχε «ορκιστεί» πρόεδρος μετά τη σύλληψή του.

Η Ροντρίγκεζ κάλεσε σε ψυχραιμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας εν μέσω, όπως είπε, της «απαγωγής» του Μαδούρο και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία καμίας χώρας.

Η Ροντρίγκεζ μίλησε από το Καράκας πλαισιωμένη από τον αδελφό της και πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκεζ, τον υπουργό Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, καθώς και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, σε μια κοινή εμφάνιση που στόχευε, σύμφωνα με την ίδια, στην ενίσχυση της εθνικής ενότητας απέναντι στις εξελίξεις.