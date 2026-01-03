Σέρρες: Κτηνοτρόφος εντόπισε το άψυχο σώμα του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Η νεκροψία θα δώσει απαντήσεις για την αιτία θανάτου

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια στις Σέρρες. Τα ίχνη του είχαν χαθεί στις 23 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι, σε δύσβατο σημείο σε μία πλαγιά στο όρος Μπέλες, στη θέση Χωνί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τη σορό εντόπισε ένας κτηνοτρόφος της περιοχής, κοντά σε καλύβα κυνηγών σε μεγάλο υψόμετρο και αμέσως ενημέρωσε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, όπως και ιατροδικαστής για να διαπιστώσουν αν το νεκρό σώμα ανήκει στον 45χρονο διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου.

Τελικά, το πτώμα αναγνωρίστηκε από συγγενικό πρόσωπο του διοικητή της πυροσβεστικής, ενώ θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να επιβεβαιωθεί και τυπικά η ταυτότητα του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων εντοπίστηκε ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και την Δευτέρα θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο, τις οριστικές απαντήσεις θα τις δώσει η νεκροψία.

Πώς έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση

Η είδηση ότι εντοπίστηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια έγινε γνωστή με ανάρτηση της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης ΟΦΚΑΘ.

«Ενημερώνουμε οτι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόια Σερρών σε δύσβατο σημείο απο συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνι”. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια» ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση.

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου κι έκτοτε δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του.