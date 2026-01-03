Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής ανήκει η σορός που εντοπίστηκε – Η ανακοίνωση της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια στις Σέρρες.

«Ενημερώνουμε οτι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόια Σερρών σε δύσβατο σημείο απο συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνι”

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης ΟΦΚΑΘ.

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου κι έκτοτε δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του.