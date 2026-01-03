Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής ανήκει η σορός που εντοπίστηκε – Η ανακοίνωση της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

Σύνοψη από το

  • Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια στις Σέρρες.
  • Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης ΟΦΚΑΘ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου σε δύσβατο σημείο στο όρος Μπέλλες.
  • Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου και έκτοτε δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής από τα Άνω Πορόια στις Σέρρες.

«Ενημερώνουμε οτι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόια Σερρών σε δύσβατο σημείο απο συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνι”
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης ΟΦΚΑΘ.

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου κι έκτοτε δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του.

14:43 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Κιλκίς: Αγρότες έριξαν άχυρο, καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο του γραφείου του Γιώργου Γεωργαντά – Δείτε βίντεο

Στο Κιλκίς, οι αγρότες από το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων πραγματοποιούν μηχανοκίνητη πορεία δ...
14:11 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων

Αναπροσαρμόζεται από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το πρόγραμμα δρομολογίων του μετρό της Θεσσαλονίκ...
14:05 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στις Σέρρες: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο βουνό – Εξετάζεται αν ανήκει στον διοικητή της Πυροσβεστικής που αγνοείται

Σορός άνδρα εντοπίστηκε από κτηνοτρόφο πριν από λίγο στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του Μπέλες κοντά σ...
13:34 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Άγιοι Ανάργυροι: 40χρονος έπεσε από ταράτσα σπιτιού που αποπειράθηκε να διαρρήξει – Μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο

Επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από σπίτι στους Αγίους Αναργ...
