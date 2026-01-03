Γρίπη: Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία – Ισχυρή σύσταση του ΕΟΔΥ για άμεσο εμβολιασμό και προστατευτικά μέτρα

  • Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε υπερδιπλασιασμό των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας, με πολλά σοβαρά περιστατικά να αφορούν σε ανεμβολίαστους ασθενείς.
  • Ο Οργανισμός επαναλαμβάνει ισχυρή σύσταση για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης.
  • Συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους για ομάδες υψηλού κινδύνου και παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.
Με βάση την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης των αναπνευστικών λοιμώξεων για την περίοδο 22–28 Δεκεμβρίου 2025, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, από τον ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας.

Σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από αυτά αφορούν σε ανεμβολίαστους ασθενείς.

Σε συνέχεια των σχετικών συστάσεων της 18ης Δεκεμβρίου 2025, ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει ισχυρή σύσταση για:

  • Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.
  • Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.
  • Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα. Η δραστηριότητα της γρίπης αποτυπώνεται σε εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΥ, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του.

