Βενεζουέλα: Διαδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό μετά την στρατιωτική ανατροπή του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Διαδηλώσεις σε όλον τον κόσμο, ακόμα και στις ΗΠΑ, αλλά κυρίως όπου υπάρχει διασπορά της Βενεζουέλας, σημειώθηκαν μετά την αμερικανική επέμβαση στο Καράκας και την σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικόλας Μαδούρο.

«Πρέπει να βγούμε στους δρόμους και να πούμε όχι σε έναν άλλο ατέρμονο πόλεμο! Ο λαός αυτής της χώρας δεν θέλει άλλο πόλεμο! Ένας πόλεμος των ΗΠΑ θα προκαλέσει θάνατο και καταστροφή για τον λαό της Βενεζουέλας», έγραψε σε δελτίο τύπου η Answer Coalition, μια ομάδα που οργανώνει τις διαμαρτυρίες, στις ΗΠΑ.

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα ώρα ΗΠΑ, στο Σικάγο, στην Times Square της Νέας Υόρκης, έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, καθώς και σε δημαρχεία και κοινοβούλια σε όλη τη χώρα.

Στην Γαλλία μεγάλη διαδήλωση εναντίον της αμερικανικής επέμβασης έγινε στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Παρίσι.

« Donald Trump casse toi, Caracas n’est pas à toi » Des centaines de manifestants se rassemblent sur la Place de la République à Paris pour dénoncer l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela. pic.twitter.com/RwKddjFpjB — Luc Auffret (@LucAuffret) January 3, 2026

Οι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανική σημαία.

🚨🇫🇷🇺🇸🇻🇪 FLASH | Des manifestants METTENT LE FEU à un drapeau des États-Unis sur la place de la République à Paris. (@LucAuffret)pic.twitter.com/KrcIswjGET — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 3, 2026

Αντίθετα στην Μαδρίτη, εκατοντάδες μετανάστες από την Βενεζουέλα διαδήλωσαν γιορτάζοντας την ανατροπή του Μαδούρο.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Cientos de Venezolanos se concentran en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la caída del régimen chavista. pic.twitter.com/sW6YazHqyU — Vito Quiles (@vitoquiles) January 3, 2026

Η διασπορά της Βενεζουέλας

Οι μετανάστες από τη Βενεζουέλα σε όλο τον κόσμο ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς το Σάββατο μετά την ανατροπή του Μαδούρο από τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Μαδούρο προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Στους δρόμους της πρωτεύουσας της Χιλής, όπου οι Βενεζουελάνοι συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τη χαρά τους, ακούγονταν συνθήματα που γιόρταζαν τη σύλληψη του Μαδούρο.

«Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που η δικτατορία έπεσε και ότι έχουμε μια ελεύθερη χώρα», είπε η Khaty Yanez, μια Βενεζουελανή που έχει περάσει τα τελευταία επτά χρόνια στη Χιλή, όπως μεταδίδει το CNN.

«Η χαρά μου είναι τεράστια», δήλωσε ο συμπατριώτης της Χοσέ Γκρεγκόριο. «Μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες δυσκολίες, μετά από τόση δουλειά, σήμερα είναι η μέρα. Σήμερα είναι η μέρα της ελευθερίας».

Από το 2014, περίπου 7,7 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι, ή το 20% του πληθυσμού, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, αδυνατώντας να αγοράσουν τρόφιμα ή αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η γειτονική Κολομβία έχει δεχτεί το μεγαλύτερο μέρος της διασποράς, περίπου 2,8 εκατομμύρια, ακολουθούμενη από το Περού με 1,7 εκατομμύριo, σύμφωνα με την πλατφόρμα R4V, μια ομάδα περιφερειακών ΜΚΟ που βοηθούν μετανάστες και πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα, η οποία δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι υποστηρικτές του Μαδούρο

Εν τω μεταξύ, οι υποστηρικτές του Μαδούρο διαδήλωναν στο Καράκας, όπου αρχικά οι κάτοικοι είχαν παγώσει, οι δρόμοι ήταν άδειοι και ο κόσμος είχε στραφεί σε σούπερ μάρκετ και φαρμακεία, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν είδη πρώτης ανάγκης.

⚡️⭕️ Karakas’ın merkezinde Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro’yu savunmak için kalabalık toplandı‼️ pic.twitter.com/xeIw1wrPgm — Ehlibeyt Haber 🇵🇸 (@haberehlibeyt) January 3, 2026

Οι διαδηλωτές απαιτούσαν από τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Κάποιοι φώναζαν «θέλουμε τον Μαδούρο» καθώς οδηγούνταν σε πορεία από τη δήμαρχο του Καράκας, Κάρμεν Μελέντεζ, η οποία είναι σταθερή υποστηρίκτρια της κυβέρνησης Μαδούρο.

🇻🇪 Supporters of Nicolás Maduro took to the streets of Caracas following U.S. strikes and reports that the president had been captured. Follow: @europa pic.twitter.com/gPu1KLztF1 — Europa.com (@europa) January 3, 2026

Φορώντας στρατιωτική στολή, η δήμαρχος δήλωσε ότι αυτή και άλλοι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για αυτό που περιέγραψε ως «απαγωγή» του Μαδούρο.

Οι αντίπαλοι του Μαδούρο

Εν τω μεταξύ, οι αντίπαλοι της κυβέρνησης εκφράζουν την ελπίδα τους ότι η σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του θα οδηγήσει σε αλλαγή της κυβέρνησης, σε μηνύματα που ανταλλάσσουν με φίλους και συγγενείς που έχουν την ίδια άποψη.

People across Venezuela are celebrating that communist narco-dictator Maduro has been captured by America, and they are finally free. Don’t let anyone tell you Trump didn’t do the right thing. pic.twitter.com/MfWXncFIQf — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 3, 2026

Όταν ξέσπασαν διαμαρτυρίες το 2024, μετά την ανακήρυξη του Μαδούρο ως νικητή των προεδρικών εκλογών από την κυβερνητική εκλογική επιτροπή, παρόλο που τα αποτελέσματα που συγκέντρωσε η αντιπολίτευση έδειχναν ότι ο υποψήφιός της είχε κερδίσει με μεγάλη διαφορά, η κυβέρνηση αντέδρασε σκληρά.

Χιλιάδες από όσους διαδήλωσαν ή εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επανεκλογή του Μαδούρο συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Εθνοσυνέλευση, η οποία επίσης ελέγχεται από τους υποστηρικτές του Μαδούρο, ψήφισε νόμο που κηρύσσει «προδότη» όποιον εκφράζει υποστήριξη στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Επομένως, ο κίνδυνος για όσους εκφράζουν δημόσια την αντίθεσή τους στον Μαδούρο και την υποστήριξή τους στις ενέργειες των ΗΠΑ είναι πολύ πραγματικός, σύμφωνα με το BBC.