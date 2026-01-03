Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον μεθυσμένο οδηγό που χτύπησε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα – 7 φορές πάνω από το όριο έδειξε το αλκοτέστ

Ένας 52χρονος οδηγός, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά, το βράδυ της Παρασκευής (2/1) όταν έπεσε με ταχύτητα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει και επιχείρησε να εξαφανιστεί.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία το όχημα με τον μεθυσμένο οδηγό χτυπά το πρώτο σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση και σημαντικές ζημιές.

Στο ίδιο οπτικό υλικό φαίνεται η πρώτη σφοδρή πρόσκρουση, με τον 52χρονο, που είχε πιει επτά φορές πάνω από το όριο, να κάνει όπισθεν και να συνεχίζει ανεξέλεγκτα την πορεία του από τη Μεταμόρφωση προς την Κηφισιά, προκαλώντας ζημιές σε επτά αυτοκίνητα.

«Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ. Στην αρχή δεν δώσαμε σημασία γιατί πιστέψαμε ότι ήταν η εξώπορτα. Στο δεύτερο μπαμ που ακούσαμε, άνοιξα το θυροτηλέφωνο για να δω τι είχε συμβεί και είδα τον οδηγό να βρίσκεται με το αμάξι κάθετα στον δρόμο. Τότε άνοιξα την πόρτα, είδα το αμάξι μου που είχε χτυπηθεί, είχε σπάσει τον φράχτη, είχε πάει στο χωράφι και ο άνθρωπος έφυγε με το αμάξι. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο, γιατί πέρασε Stop, πέρασε ανάποδα δρόμους… Αλήθεια, ευτυχώς που δεν σκότωσε άνθρωπο», είπε ο ιδιοκτήτης ενός εκ των επτά αυτοκινήτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο με οδηγό τον 52χρονο κατέβαινε την οδό Αργούς, με τον οδηγό, σύμφωνα με τις αρχές, να είναι τυφλωμένος από το αλκοόλ. Το όχημα έπεσε αρχικά σε δέντρο, κατέληξε σε χωράφι και στη συνέχεια ξεκίνησε μια επικίνδυνη πορεία με ελιγμούς, πέφτοντας πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ, διαπιστώνοντας ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε επίπεδο 1,86, δηλαδή επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Παρά το γεγονός ότι είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, ο οδηγός δεν σταμάτησε, συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του, παραβίασε STOP και κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομους, μέχρι τη στιγμή που τον εντόπισε και τον ακινητοποίησε η Τροχαία.

Ο 52χρονος οδηγός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, καθώς και για παράβαση του άρθρου 47 που αφορά τη συμπεριφορά οδηγού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.