Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ: O πρόεδρος της Κούβας καλεί τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» ύστερα από τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την «απαγωγή» του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο Κουβανός ηγέτης απηύθυνε το κάλεσμά του χθες, Σάββατο, σε μεγάλη διαδήλωση στην Αβάνα, που διοργάνωσε το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα.

«Λαοί της Αμερικής, συσπειρωνόμαστε!» φώναξε ο Ντίας-Κανέλ μπροστά σε χιλιάδες πολίτες, καταγγέλλοντας τη «στρατιωτική επίθεση της Ουάσινγκτον» στη Βενεζουέλα. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε πλατεία της πρωτεύουσας, απέναντι από την πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου ο Κουβανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη δράση των Ηνωμένων Πολιτειών «στυγνή και δόλια επίθεση» και την «απαγωγή» του Μαδούρο «απαράδεκτη και βάρβαρη πράξη».

Ο Ντίας-Κανέλ υπογράμμισε πως «κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε να υποτιμήσει τις σοβαρές επιπτώσεις τέτοιων εγκληματικών ενεργειών για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη». Στο πλευρό του βρίσκονταν χιλιάδες διαδηλωτές και ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στην Αβάνα, Ορλάντο Μανέιρο. Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!» και κρατούσε σημαίες των δύο χωρών.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, η Γιαμίλα Σαρντούι, 52 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν φοβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι χρειαστεί για τη Βενεζουέλα, για την Κούβα».

Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η κυβέρνηση της Κούβας «θα πρέπει να ανησυχεί» μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέλος της κυβέρνησης, θα ήμουν τουλάχιστον λίγο ανήσυχος», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «η Κούβα είναι μια καταστροφή» και πως η χώρα «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες».

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχει εντείνει τις πιέσεις προς την Κούβα, επαναφέροντάς την στον κατάλογο των χωρών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, «χρηματοδοτούν την τρομοκρατία». Η απόφαση αυτή δυσχεραίνει τις εμπορικές σχέσεις και τις επενδύσεις, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση του νησιού.

Η Κούβα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τριάντα ετών, βιώνει έντονη έλλειψη ρευστότητας και καυσίμων, γεγονός που πλήττει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την οικονομική δραστηριότητα. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να προμηθεύει το νησί με πετρέλαιο, σε αντάλλαγμα για την αποστολή Κουβανών γιατρών και νοσηλευτών, σε μια προσπάθεια αλληλεγγύης που ενισχύει τους δεσμούς των δύο χωρών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP