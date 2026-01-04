Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ: O πρόεδρος της Κούβας καλεί τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» ύστερα από τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την «απαγωγή» του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.
  • Σε μεγάλη διαδήλωση στην Αβάνα, ο Ντίας-Κανέλ χαρακτήρισε τη δράση των ΗΠΑ «στυγνή και δόλια επίθεση» και την «απαγωγή» του Μαδούρο «απαράδεκτη και βάρβαρη πράξη».
  • Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Κούβας «θα πρέπει να ανησυχεί» μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις πιέσεις προς την Κούβα, επιδεινώνοντας την οικονομική της κατάσταση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ: O πρόεδρος της Κούβας καλεί τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» ύστερα από τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την «απαγωγή» του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο Κουβανός ηγέτης απηύθυνε το κάλεσμά του χθες, Σάββατο, σε μεγάλη διαδήλωση στην Αβάνα, που διοργάνωσε το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα.

«Λαοί της Αμερικής, συσπειρωνόμαστε!» φώναξε ο Ντίας-Κανέλ μπροστά σε χιλιάδες πολίτες, καταγγέλλοντας τη «στρατιωτική επίθεση της Ουάσινγκτον» στη Βενεζουέλα. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε πλατεία της πρωτεύουσας, απέναντι από την πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου ο Κουβανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη δράση των Ηνωμένων Πολιτειών «στυγνή και δόλια επίθεση» και την «απαγωγή» του Μαδούρο «απαράδεκτη και βάρβαρη πράξη».

Ο Ντίας-Κανέλ υπογράμμισε πως «κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε να υποτιμήσει τις σοβαρές επιπτώσεις τέτοιων εγκληματικών ενεργειών για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη». Στο πλευρό του βρίσκονταν χιλιάδες διαδηλωτές και ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στην Αβάνα, Ορλάντο Μανέιρο. Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Κούβα και Βενεζουέλα, μία σημαία! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!» και κρατούσε σημαίες των δύο χωρών.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, η Γιαμίλα Σαρντούι, 52 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν φοβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι χρειαστεί για τη Βενεζουέλα, για την Κούβα».

Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η κυβέρνηση της Κούβας «θα πρέπει να ανησυχεί» μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέλος της κυβέρνησης, θα ήμουν τουλάχιστον λίγο ανήσυχος», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «η Κούβα είναι μια καταστροφή» και πως η χώρα «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες».

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχει εντείνει τις πιέσεις προς την Κούβα, επαναφέροντάς την στον κατάλογο των χωρών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, «χρηματοδοτούν την τρομοκρατία». Η απόφαση αυτή δυσχεραίνει τις εμπορικές σχέσεις και τις επενδύσεις, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση του νησιού.

Η Κούβα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τριάντα ετών, βιώνει έντονη έλλειψη ρευστότητας και καυσίμων, γεγονός που πλήττει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την οικονομική δραστηριότητα. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να προμηθεύει το νησί με πετρέλαιο, σε αντάλλαγμα για την αποστολή Κουβανών γιατρών και νοσηλευτών, σε μια προσπάθεια αλληλεγγύης που ενισχύει τους δεσμούς των δύο χωρών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:38 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Κορέα: Φέρεται να εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Ιαπωνική Θάλασσα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα, Κυριακή, έναν βαλλιστικό πύραυλο προς την Ιαπωνική Θάλασσα, σ...
02:23 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα: Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε έντονα το Σάββατο (3/1) τη...
01:45 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα γίνει η μεταφορά του στο Μπρούκλιν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έφτασε στη Νέα Υόρκη και, σύμφωνα με αμερικανικά ...
01:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αξιωματούχος της Βενεζουέλας: Τουλάχιστον 40 νεκροί από την αμερικανική επίθεση

Πηγές στο Καράκας ανέφεραν ότι η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων για τη σύλληψη του Νικολ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι