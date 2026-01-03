Σε στρατιωτική βάση στην Νέα Υόρκη έφτασε ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του – ΒΙΝΤΕΟ

Σε στρατιωτική βάση στην Νέα Υόρκη έφτασε ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του – ΒΙΝΤΕΟ

Αεροσκάφος που μετέφερε τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Stewart Air National Guard Base στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το CNNi, με τις αμερικανικές αρχές να κινούν ήδη τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παρουσίασή του ενώπιων της δικαιοσύνης .

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας αναμένεται να βρεθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, με την υπόθεση να λαμβάνει πλέον επίσημο δικαστικό χαρακτήρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η στιγμή που προσγειώνεται στη Νέα Υόρκη το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Νικολάς Μαδούρο

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα νέο κατηγορητήριο κατά του Νικολάς Μαδούρο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τη σύζυγό του και τον γιο του, διευρύνοντας το πλαίσιο των κατηγοριών και το εύρος της δικαστικής έρευνας.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του είχαν επιβιβαστεί στο USS Iwo Jima, ένα αμερικανικό πλοίο εφόδου, το οποίο είχε προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν ακολουθήσει η αεροπορική μεταφορά τους στη Νέα Υόρκη.

Κατά την άφιξή του σε αεροδρόμιο της ευρύτερης περιοχής της Νέας Υόρκης, ο Νικολάς Μαδούρο αναμένεται να μεταφερθεί με ελικόπτερο στην πόλη, όπου θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι αναμένουν πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα εμφανιστεί στο δικαστήριο το συντομότερο δυνατό ή, το αργότερο, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας σε βάρος του.

