Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος

Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο του μυστηρίου από τη συγγραφέα Samantha Larsen

1784 Αγγλία. Μετά την επίσημη πρόσληψή της ως βιβλιοθηκάριος της δούκισσας του Μπόφορτ, η δεσποινίς Τίφανι Γούντολ έχει τελειώσει οριστικά με τις μεταμφιέσεις και τους φόνους.

Δηλαδή, τελείωσε οριστικά μέχρι που βρήκε το παγωμένο σώμα του πρώην υπηρέτη Μπέρναρντ Κόραμ. Η ταχύτητα με την οποία ανατρέπεται η ειρηνική νέα της ζωή είναι ανάλογη της ταχύτητας του φωτός: ο ειρηνοδίκης την ανακηρύσσει αμέσως ως κύρια ύποπτη για τη δολοφονία. Καθώς η Τίφανι αναζητά την αλήθεια για να καθαρίσει το όνομά της, μαθαίνει ότι ο Μπέρναρντ τσακώθηκε για μια γυναίκα στην τοπική παμπ τη νύχτα του θανάτου του – αλλά ακούστηκε και να εκβιάζει τον Σαμίρ.

Ο ειρηνοδίκης συλλαμβάνει τον Σαμίρ, και η Τίφανι συνειδητοποιεί ότι η ζωή της μπορεί να έχει περισσότερα κοινά με ένα τραγικό θεατρικό έργο παρά με ένα ανάλαφρο ειδύλλιο.

Με τον έρωτα της ζωής της κλειδωμένο στη φυλακή και τη δική της φήμη να διακυβεύεται, η Τίφανι πρέπει να προσπαθήσει να λύσει τη δολοφονία πριν γραφτεί ο επίλογος για τη δική της ζωή ή τη ζωή του Σαμίρ.

