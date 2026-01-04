Copa Africa: Στους «8» της διοργάνωσης το Μάλι – Κέρδισε 3-2 στα πέναλτι την Τυνησία

Σύνοψη από το

  • Το Μάλι πήρε τη μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa, νικώντας την Τυνησία με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι, παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό.
  • Η αναμέτρηση είχε δραματική εξέλιξη, με την Τυνησία να προηγείται στο 88′ και το Μάλι να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 96′ με πέναλτι, στέλνοντας το ματς στην παράταση.
  • Στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, το Μάλι επικράτησε, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Copa Africa: Στους «8» της διοργάνωσης το Μάλι – Κέρδισε 3-2 στα πέναλτι την Τυνησία
Mali players celebrate after the penalty shootout og the Africa Cup of Nations best of 16 soccer match between Mali and Tunisia in Casablanca, Morocco, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)

Το Μάλι μπορεί να έπαιζε με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό, όμως δεν λύγισε. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, πάλεψε μέχρι το τέλος και πήρε τη μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa, νικώντας την Τυνησία με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένταση και δυνατές μονομαχίες. Στο 26′, ο Κουλιμπαλί αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα, αφήνοντας το Μάλι με δέκα. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του δεν το έβαλε κάτω. Η Τυνησία πίεσε και βρήκε το γκολ στο 88′ με τον Σαουά, παίρνοντας προσωρινά το προβάδισμα που έμοιαζε να της χαρίζει την πρόκριση.

Όμως το Μάλι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, κέρδισε πέναλτι και ο Σιναγιόκο στο 96′ ισοφάρισε σε 1-1, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, καμία ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει και όλα κρίθηκαν στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Η Τυνησία αστόχησε σε τρεις εκτελέσεις, ενώ ο Τουρέ ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, χαρίζοντας στο Μάλι τη μεγάλη νίκη και το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης.

Το επόμενο εμπόδιο για τους Μαλινούς θα είναι η Σενεγάλη, την οποία θα αντιμετωπίσουν στις 9 Ιανουαρίου 2026, με στόχο μια θέση στα ημιτελικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Κέρδισε 3-0 τον ΟΦΗ και πήρε το Super Cup – Δείτε τα γκολ του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο του πλανήτη για το 2026, καθώς πήρε το Super Cup Ελλάδ...
03:20 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε η αποστολή της ομάδας όταν έφτασε στο ΣΕΦ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

Οι φίλοι του Ολυμπιακού επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στους παίκτες της ομάδας και στον Γιώργο...
01:50 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Αγγελόπουλος: Στόχος δεν είναι να έχουμε τον Παναθηναϊκό στο 10-0, αλλά να κατακτήσουμε την κορυφή

Μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με σκορ 87-82, ο ισχυρός άνδρας της «ε...
01:10 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Εργκίν Άταμαν: «Οι διαιτητές ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι της Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 87-82 από τον Ολυμπιακό στην 19η αγωνιστική της Euroleague ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι