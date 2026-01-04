Φρίντριχ Μερτς: Περίπλοκη η νομική αξιολόγηση της παρέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «περίπλοκη νομική αξιολόγηση» της παρέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.
  • Ο κ. Μερτς δήλωσε ότι «ο Νικολάς Μαδούρο οδήγησε τη χώρα του στην καταστροφή» και πως «οι τελευταίες εκλογές ήταν νοθευμένες», με αποτέλεσμα πολλές χώρες να μην έχουν αναγνωρίσει την προεδρία του.
  • Επισήμανε ότι «οι αρχές του διεθνούς δικαίου πρέπει να εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ κρατών» και ότι είναι απαραίτητη «μια ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα νομιμοποιηθεί μέσω εκλογών».
Σταύρος Ιωακείμ

Για «περίπλοκη νομική αξιολόγηση» της παρέμβασης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας την ανάγκη αφενός της εφαρμογής των αρχών του διεθνούς δικαίου και αφετέρου της ομαλής μετάβασης σε κυβέρνηση νομιμοποιημένη μέσω εκλογών.

«Ο Νικολάς Μαδούρο οδήγησε τη χώρα του στην καταστροφή. Οι τελευταίες εκλογές ήταν νοθευμένες. Επομένως, όπως πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, δεν έχουμε αναγνωρίσει την προεδρία του. Ο Μαδούρο έπαιξε προβληματικό ρόλο στην περιοχή, με τις ανίερες συμμαχίες του παγκοσμίως και μέσω της εμπλοκής της Βενεζουέλας στο εμπόριο ναρκωτικών», δήλωσε ο κ. Μερτς σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η νομική αξιολόγηση της παρέμβασης των ΗΠΑ είναι περίπλοκη».

Ουσιαστικά, δήλωσε, «οι αρχές του διεθνούς δικαίου πρέπει να εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ κρατών». Τώρα, συνέχισε ο καγκελάριος, «δεν πρέπει να επιτραπεί να προκύψει πολιτική αστάθεια στη Βενεζουέλα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα νομιμοποιηθεί μέσω εκλογών».

01:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

