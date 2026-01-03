Βενεζουέλα: Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Καραϊβικής

FILE - Myrna Santiago, right, a customer service agent with American Airlines, assists travelers at a ticketing gate at the Dallas Fort Worth International Airport, at DFW Airport, Texas, Nov. 21, 2025. (AP Photo/Tony Gutierrez, File)

Μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις σήμερα, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) προχώρησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της Καραϊβικής, εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα δεκάδες προορισμούς και χιλιάδες επιβάτες, με τις εταιρείες να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για τη διαχείριση της κατάστασης.

Οι American Airlines, Delta, Spirit Airlines και JetBlue Airways ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, επικαλούμενες την απόφαση της FAA. Η Υπηρεσία ανέφερε ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν λόγω κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων, εξαιτίας της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των κινδύνων.

Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις από και προς το Πουέρτο Ρίκο, τις Παρθένους Νήσους, την Αρούμπα και περισσότερους από δώδεκα ακόμη προορισμούς στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Μικρών Αντιλλών, που βρίσκεται βόρεια της Βενεζουέλας. Οι αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι απαλλάσσουν τους επιβάτες από τα τέλη αλλαγής, για όσους χρειαστεί να επαναπρογραμματίσουν τις πτήσεις τους εντός του Σαββατοκύριακου.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανέφερε ότι οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο θα αρθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες γνωστοποίησαν ότι θα παρακάμψουν τα τέλη αλλαγής ή ακύρωσης, καθώς και τις διαφορές ναύλων, για τους πελάτες που επηρεάζονται και θα αλλάξουν τις πτήσεις τους αργότερα μέσα στον μήνα.

Η JetBlue, η οποία ακύρωσε 215 πτήσεις, διευκρίνισε ότι η απαλλαγή από τέλη αλλαγής ή ακύρωσης θα ισχύει για πτήσεις από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας στους επιβάτες μεγαλύτερη ευελιξία.

Στο μεταξύ, η Air Canada ανέφερε ότι οι δραστηριότητές της προς την Καραϊβική και τη Νότια Αμερική συνεχίζονται κανονικά, υπό την καθοδήγηση της Transport Canada, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώσει για τυχόν αλλαγές, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Πηγή: Reuters, Associated Press

23:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

