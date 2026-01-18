Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Κυκλοφόρησαν ολοκληρωμένα τα 14 τραγούδια του B’ Ημιτελικού

Φέτος, το φανατικό κοινό της Eurovision στην Ελλάδα, μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε 28 πολύ καλά τραγούδια, εκείνο που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της μουσικής διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Η ΕΡΤ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου έδωσε στη δημοσιότητα ολοκληρωμένα, τα 14 τραγούδια που θα συμμετάσχουν στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό. Υπενθυμίζεται ότι χθες (17/1) κυκλοφόρησαν και τα 14 κομμάτια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Το κοινό θα παρακολουθήσει τον Μεγάλο Τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του Β΄ Ημιτελικού

1. «AGAPI», RIKKI

Μουσική: Erection Music (RIKKI, Γιώργος Πούλιος) Στίχοι: Erection Music (RIKKI, Γιώργος Πούλιος)

 

2. «Back in the game», GARVIN

Μουσική: GARVIN Στίχοι: GARVIN

 

3. «Labyrinth», Mikay

Μουσική: Foti Katsanos Στίχοι: Mikay

 

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή

 

5. «Mad About it», D3lta

Μουσική: D3lta, Anthony Mack Στίχοι: D3lta, Anthony Mack

 

6. «ASTEIO», ZAF

Μουσική: ZAF Στίχοι: ZAF

 

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel

 

8. «You Are The Fire», Stella Kay

Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas

 

9. «Anatello», TIANORA

Μουσική: Παντελής (Padé) Λουπασάκης, TIANORA, Jo Anto, Violetta Tzivra Στίχοι: Παντελής (Padé) Λουπασάκης, TIANORA, Jo Anto, Violetta Tzivra

 

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

Μουσική: Γιάννης Φουστέρης Στίχοι: Victoria Anastasia

 

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

Μουσική: BASILICA Στίχοι: BASILICA

 

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

Μουσική: Connor Mullally, Trey Qua Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, good job Nicky

 

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

Μουσική: Ηλίας Κόζας Στίχοι: Ηλίας Κόζας

 

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Μουσική: leroybroughtflowers Στίχοι: leroybroughtflowers

 

