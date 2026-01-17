Eurovision 2026 – Εθνικό Τελικός: Ακούστε ολοκληρωμένα τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού

Με μεγάλη αγωνία περιμένουν οι Έλληνες, και όχι μόνο, φανατικοί θαυμαστές της Eurovision, να μάθουν ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί σε λίγους μήνες στη Βιέννη της Αυστρίας.
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, δόθηκαν ολοκληρωμένα τα 14 κομμάτια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό.
1. «The other side», Alexandra Sieti
Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder
2. «Drop It», THE Astrolabe
Μουσική: THE Astrolabe Στίχοι: THE Astrolabe
3. «Aphrodite», Desi G
Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai
4. «Ferto», Ακύλας
Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
5. «Parea», Evangelia
Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Jordan Palmer Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
7. «Slipping Away», Niya
Μουσική: Niya Στίχοι: Niya
8. «Χάνομαι», Marseaux
Μουσική: Solmeister Στίχοι: Solmeister
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan Στίχοι: Nany Zarikian
10. «Europa», STEFI
Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
11. «The Songwriter», Revery
Μουσική: Revery Στίχοι: Revery
12. «Chaos», Dinamiss
Μουσική: Dinamiss Στίχοι: Dinamiss
13. «YOU & I», STYLIANOS
Μουσική: Stylianos, Adam Wu Στίχοι: Stylianos
14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras