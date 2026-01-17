Eurovision 2026 – Εθνικό Τελικός: Ακούστε ολοκληρωμένα τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού

Σύνοψη από το

  • Οι φανατικοί θαυμαστές της Eurovision αναμένουν με αγωνία να μάθουν ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, που θα γίνει στη Βιέννη.
  • Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, δόθηκαν ολοκληρωμένα τα 14 κομμάτια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό.
  • Τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού, όπως τα «The other side» της Alexandra Sieti και «Drop It» των THE Astrolabe, είναι πλέον διαθέσιμα για ακρόαση.
Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Sing For Greece 2026

Με μεγάλη αγωνία περιμένουν οι Έλληνες, και όχι μόνο, φανατικοί θαυμαστές της Eurovision, να μάθουν ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας  στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί σε λίγους μήνες στη Βιέννη της Αυστρίας.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, δόθηκαν ολοκληρωμένα τα 14 κομμάτια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό.

1. «The other side», Alexandra Sieti

Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder

 

2. «Drop It», THE Astrolabe

Μουσική: THE Astrolabe Στίχοι: THE Astrolabe

 

3. «Aphrodite», Desi G

Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai

 

4. «Ferto», Ακύλας

Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας

 

5. «Parea», Evangelia

Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Jordan Palmer Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia

 

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης

 

7. «Slipping Away», Niya

Μουσική: Niya Στίχοι: Niya

 

8. «Χάνομαι», Marseaux

Μουσική: Solmeister Στίχοι: Solmeister

 

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan Στίχοι: Nany Zarikian

 

10. «Europa», STEFI

Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI

 

11. «The Songwriter», Revery

Μουσική: Revery Στίχοι: Revery

 

12. «Chaos», Dinamiss

Μουσική: Dinamiss Στίχοι: Dinamiss

 

13. «YOU & I», STYLIANOS

Μουσική: Stylianos, Adam Wu Στίχοι: Stylianos

 

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras

18:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

17:24 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

16:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

15:43 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

