Μια νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Η Αρετή μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα

Η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 21:00.

 Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη τής στήνει παγίδα για να τη «ρίξει» στα μάτια του και να διαλύσει τη σχέση τους.

Ο Σάββας μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Μίνας και παρακολουθεί τη ζωή και τη θέση του στην εταιρεία να καταρρέουν.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Επεισόδιο 27 (Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026)

Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή της στο site, με αποτέλεσμα η Αρετή να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους.

Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη βρίσκει την ευκαιρία να στήσει μία παγίδα στην Αρετή, προκειμένου να τη ρίξει στα μάτια του Οδυσσέα.

Ο Σάββας, πιο αποφασισμένος από ποτέ, απειλεί την Άσπα με διαζύγιο.

Επεισόδιο 28 (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026)

Η απρόσμενη επίθεση της Κατερίνης στην Αρετή την οδηγεί σε παραίτηση από την ERGAN. Ο Οδυσσέας, συντετριμμένος, την αναζητά παντού, χωρίς αποτέλεσμα.

Η αμετακίνητη στάση της Κατερίνης, που δηλώνει αποφασισμένη να διαλύσει αυτή τη σχέση, πυροδοτεί μια σφοδρή σύγκρουση μητέρας και γιου, η οποία φαίνεται να είναι οριστική.

Ο Σταύρος στέκεται στο πλευρό του Οδυσσέα, προσπαθώντας να τον στηρίξει όσο μπορεί. Ο  Σάββας βρίσκεται προ εκπλήξεως: βλέπει τη θέση του στο εργοστάσιο να περνά στα χέρια του Άλκη, ενώ η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της Μίνας τον συγκλονίζει.

Και τέλος, η επιμονή του Οδυσσέα να συναντήσει την Αρετή θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

