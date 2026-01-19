Τζουμέρκα: Σοβαρή κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά – Σπεύδει κλιμάκιο γεωλόγων, «ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι

Σύνοψη από το

  • Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων, έπειτα από τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή.
  • Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, με τους κατοίκους να ανησυχούν καθώς έχουν καταστραφεί ιδιοκτησίες και χωράφια, ενώ «ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος».
  • Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων για να εξετάσει το φαινόμενο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τζουμέρκα: Σοβαρή κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά – Σπεύδει κλιμάκιο γεωλόγων, «ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι

Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.

Ύστερα από τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχώρηση και κατολίσθηση του εδάφους, η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού.

Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται και οι κάτοικοι ανησυχούν, αφού λόγω της καθίζησης του εδάφους έχουν καταστραφεί ιδιοκτησίες και χωράφια. Όπως λένε ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος. Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων, προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.

Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

14:45 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους την Τρίτη – Αναμένονται ριπές έως 120 χλμ/ώρα – Δείτε τους πίνακες

Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι θα επικρατήσουν αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, σε αρκετές περιοχές της δ...
14:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ταξί: Προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη 

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου κα...
14:30 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Αύριο η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στην Πάτρα ο γιος του

Η τελευταία πράξη του δράματος στην Αιτωλοακαρνανία θα παιχτεί αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με ...
14:10 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Λήστεψαν και μαχαίρωσαν οδηγό ταξί στο Αιγάλεω – «Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά» λέει το θύμα 

Άγρια ληστεία σε βάρος 63χρονου επαγγελματία οδηγού ταξί, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο...
