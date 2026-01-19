Ταξί: Προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη 

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου και μεθαύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. «Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή» τονίζουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα διαρκέσει από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης έως τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Συνάδελφοι. Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

4. ️Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει.

Απλά ψεύδεται – Απλά Επιβάλλει

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

ΤΟ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΣΙΩΠΑ – ΤΟ ΤΑΞΙ ΑΠΑΝΤΑ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιοκτήτες, οδηγούς, εκμεταλλευτές, επενδυτές, και εμπόρους να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 10 το πρωί

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου

Εκεί θα παρουσιαστούν:

τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε,

οι επιπτώσεις του στον κλάδο,

οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.

Δεν είναι ώρα για αυταπάτες.

Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους.

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων

Κανείς απών

Κανείς θεατής».