Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γκόλιας: Στη θητεία μου δεν προέκυψε κανένα επείγον θέμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τα αγροτικά θέματα

  • Συνεχίζεται σήμερα η εξέταση μαρτύρων από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός Γιάννης Γκόλιας δήλωσε ότι «Μόνο με επείγοντα υπηρεσιακά θέματα ασχολήθηκα και δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου στα θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πέρα από την υπογραφή μου για μετακλητούς υπαλλήλους».
  • Ο κ. Γκόλιας τόνισε ότι στις 28 μέρες της θητείας του κανένα θέμα επείγον δεν προέκυψε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε για τα αγροτικά θέματα.
  • Επιπλέον, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι «δεν μπορώ να εκφράσω άποψη αν υπάρχει σκάνδαλο ή όχι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Συνεχίζεται σήμερα η εξέταση μαρτύρων από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. «Μόνο με επείγοντα υπηρεσιακά θέματα ασχολήθηκα και δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου στα θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πέρα από την υπογραφή μου για μετακλητούς υπαλλήλους». Αυτό δήλωσε ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Γκόλιας την περίοδο από 28/8/2015 μέχρι 23/9/2015.

Όπως είπε ο κ. Γκόλιας, στις 28 μέρες της θητείας του υπηρεσιακού υπουργού κανένα θέμα επείγον δεν προέκυψε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε για τα αγροτικά θέματα, σημειώνοντας ότι «δεν μπορώ να εκφράσω άποψη αν υπάρχει σκάνδαλο ή όχι».

14:20 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

