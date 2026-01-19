Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γκόλιας: Στη θητεία μου δεν προέκυψε κανένα επείγον θέμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τα αγροτικά θέματα

Συνεχίζεται σήμερα η εξέταση μαρτύρων από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. «Μόνο με επείγοντα υπηρεσιακά θέματα ασχολήθηκα και δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου στα θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πέρα από την υπογραφή μου για μετακλητούς υπαλλήλους». Αυτό δήλωσε ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Γκόλιας την περίοδο από 28/8/2015 μέχρι 23/9/2015.

Όπως είπε ο κ. Γκόλιας, στις 28 μέρες της θητείας του υπηρεσιακού υπουργού κανένα θέμα επείγον δεν προέκυψε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε για τα αγροτικά θέματα, σημειώνοντας ότι «δεν μπορώ να εκφράσω άποψη αν υπάρχει σκάνδαλο ή όχι».