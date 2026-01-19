Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα – Να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου, εκφράζοντας την ελπίδα για «μία παραγωγική συζήτηση» και σημειώνοντας ότι «αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα».
  • Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», αλλά προσβλέπει σε «μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει… ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης».
  • Μεταξύ των θεμάτων που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί ή συζητηθεί είναι οι παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα και η δυνατότητα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, ένα πάγιο αίτημα των αγροτών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση του στη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης. «Προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ο Πρωθυπουργός τόνισε:

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

 

