Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ολοκληρώθηκε η κηδεία στη Μητρόπολη Αθηνών

Ολοκληρώθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται μεταξύ άλλων ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’ της Ισπανίας και η βασίλισσα Λετίσια με τις κόρες τους – πριγκίπισσα Λεονόρ και Ινφάντα Σοφία – καθώς και η Βασιλομήτωρ Σοφία και η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία.

«Καλό ταξίδι Ειρήνη» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι πολίτες, όταν εξήλθε το φέρετρο με τη σορό της από τη Μητρόπολη Αθηνών.

Η ταφή θα γίνει στο Τατόι, όπου η αυτοκινητοπομπή έφτασε μετά τις 14:30.

Δείτε φωτογραφίες: