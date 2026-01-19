Η απάντηση Μαρινάκη στις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Φοβερό να ακούγεται αυτό από γιατρό

Ερωτήσεις για την Μαρία Καρυστιανού και τον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής, μιας τραγωδίας προσωπικής, και είναι ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί κάποιος το συλλογικό τραύμα, το συλλογικό πένθος, το πένθος και άλλων ανθρώπων για να προχωρήσει πολιτικά» σημειώνοντας ότι τον διαχωρισμό αυτό δεν τον κάνει μόνο για την κ. Καρυστιανού.

«Μα όλοι όσοι μπαίνουν στην πολιτική μπαίνουν για κάποιους προσωπικούς λόγους, για να προσφέρουν, για να αποδείξουν ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ο καθένας έχει τους λόγους του. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαχωρίσουμε, οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα, μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους και άλλο πράγμα μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στο ΟPEN: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω – ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς στα πράγματα – σε συζητήσεις που είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

«Υπάρχει μια τάση αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ανεβάζουν όλο και περισσότεροι χρήστες φωτογραφίες από το 2016. Αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να το κάνει αυτό με ομιλίες του 2012-2015. Η διαφορά είναι ότι τα πεπραγμένα του από τη διακυβέρνηση 2015-2019 δεν ξεγράφουν, παραμένουν στη μνήμη όλων. Και εδώ είμαστε για να το θυμίζουμε όποτε προσπαθεί να μας κάνει να τα ξεχάσουμε» σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τις δηλώσεις Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση για την παρουσίαση της “Ιθάκης”.

Επίσης για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Μερκοσούρ είπε: «Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τις δηλώσεις του τότε υπουργού, του κ. Αραχωβίτη, νομίζω είναι τον Ιούλιο του 2019, γιατί η Μερκοσούρ τοποθετείται χρονικά το 2019, πριν τις εκλογές, πριν δηλαδή φύγει από την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε άλλο παρά καταδικαστικές ήταν οι δηλώσεις, μάλιστα θα έλεγα ότι κινούνταν στο πεδίο μεταξύ θετικών και πανηγυρικών δηλώσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για διγλωσσία. Η περίπτωση Μερκοσούρ είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η αντιπολίτευση στη χώρα και κάποια μέσα ενημέρωσης παραπλανούν συνειδητά την κοινή γνώμη. Αξίζει ο κόσμος να διαβάσει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα για να μην επαναλαμβάνουμε σχετικά με τη Mερκοσούρ. Η ρήτρα, για παράδειγμα 5%, αν ξεπεραστούν οι εισαγωγές κατά 5%, που ενεργοποιείται, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα γνωστή, η προστασία συγκεκριμένων προϊόντων».

«Τα προϊόντα μας με προστασία της ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής προέλευσης, πάνε σε μια πολύ μεγάλη αγορά 270 εκατομμυρίων ανθρώπων. Καλώ τον κόσμο, τους πολίτες, τους παραγωγούς να δουν τα πραγματικά δεδομένα και να μην μπερδεύονται από τα ψέματα της αντιπολίτευσης για κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης» πρόσθεσε.