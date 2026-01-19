Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι σε αποδρομή, είναι ευθύνη μας να πέσει το συντομότερο» – Τι είπε για αγρότες και Τραμπ

Για το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, τις κινήσεις Τραμπ αλλά και για τα κόμματα που έχουν προαναγγελθεί από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σχετικά με το αγροτικό ζήτημα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «σήμερα κρίνεται ο Πρωθυπουργός και όσο και αν προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, είναι εντελώς αδικαιολόγητο το ότι οι πραγματικοί αγρότες – όχι τα λαμόγια που έτρεφε και τρέφει ο κ. Μητσοτάκης εδώ και τόσα χρόνια – είναι εδώ και δύο μήνες στον δρόμο. Έχουν αφήσει τα σπίτια τους, έκαναν γιορτές στον δρόμο, αγωνίζονται για τα αυτονόητα, για την επιβίωσή τους που είναι και επιβίωσή μας. Αυτό είναι συνείδηση και γι’ αυτό η κοινωνία στηρίζει τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση παίζει με τις λέξεις και προσπαθεί με κόλπα και τεχνάσματα να κοροϊδέψει. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν… την βγάζουν, δεν μπορούν να επιβιώσουν και την ίδια ώρα η κυβέρνηση υπογράφει τη συμφωνία Mercosur και δίνει άλλο ένα πλήγμα στην εγχώρια αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι προσχήματα και είναι δυστυχώς επιλογή του να χτυπάει τους αγρότες και τους ανθρώπους του μόχθου και αυτή τη στιγμή κρίνεται. Το μεσημέρι κρίνεται ο κ. Μητσοτάκης, δεν κρίνονται οι αγρότες μας. Κρίνεται ότι με πάρα πολύ σκαιό τρόπο και με βία και προκλήσεις της Αστυνομίας και με διώξεις και παρεμβάσεις από την Εισαγγελία κατ’ εντολή Μητσοτάκη προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημα των αγροτών. Δεν κάμφθηκαν οι αγρότες γιατί ξέρουν ότι αν δεν αγωνιστούν, θα αφανιστούν. Εγώ τους στηρίζω, η Πλεύση Ελευθερίας τους στηρίζει, κυρίως όμως τους στηρίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πείθει ότι έχει ικανοποιήσει το 75% των αιτημάτων. Οι αγρότες έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο καλής πίστης και δειγμάτων διάθεσης για διάλογο. Το ότι προσέρχονται σήμερα είναι απόλυτη απόδειξη ότι επιχειρούν με κάθε τρόπο να βρεθεί λύση». Η ίδια επεσήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τους είχε προσκαλέσει και ότι απλώς «είχε πετάξει μία φωτοβολίδα στη Βουλή ότι τους περιμένει τη Δευτέρα, χωρίς καμία δέσμευση και ήταν μία πρόκληση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «οι άνθρωποι εξαντλούν την καλή πίστη και πηγαίνουν, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει ελιγμούς διαρκώς. Το τελευταίο κόλπο που ενεργοποιεί είναι αυτή η συζήτηση που θα γίνει μεθαύριο στη Βουλή, όπου επιχειρεί ουσιαστικά να παρακάμψει την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνά την υπόθεση και λέει να κάνουμε μία άλλη Διακομματική για τα αγροτικά ζητήματα προκειμένου να μην έρθει εκείνος στην Εξεταστική να δώσει εξηγήσεις για ποιον λόγο οι πραγματικοί αγρότες είναι απλήρωτοι και την ίδια ώρα τα λαμόγια της ΝΔ κολυμπούν στο χρήμα, στις πισίνες στις Ferrari και Porsche».

«Ο Τραμπ αμφισβητεί τις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου»

«Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη διεθνή συγκυρία, όπου απειλείται ακόμη και Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος από την ενέργεια που έκανε ο Τραμπ στις αρχές της χρονιάς, από την επίθεση – εισβολή εναντίον της Βενεζουέλας, τις διακηρύξεις του ότι δεν αναγνωρίζει κανένα πλαίσιο Διεθνούς Δικαίου και επειδή δεν υπήρχαν οι δέουσες αντιδράσεις των ηγεσιών, και της Ε.Ε., το επόμενο του βήμα ήταν να πει «θέλω τη Γροιλανδία» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις ενέργειες του Αμερικανού Προέδρου και συμπλήρωσε:

«Και αν συνεχιστεί αυτή η στάση συμπεριλαμβανομένου και του κ. Μητσοτάκη που έδωσε «συγχωροχάρτι» και είπε δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα, μεθαύριο θα πει (σ.σ. ο Τραμπ) «θέλω την Κύπρο και την Κρήτη». Αν δεν υπάρξει σθεναρή και οργανωμένη αντίδραση των ηγεσιών και της Ε.Ε. και του πολιτισμένου κόσμου και αν δεν ενεργοποιηθούν οι θεσμικές διεργασίες στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που αμφισβητεί τις πιο παραδεδεγμένες αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και να μη συμμετέχει σε μια τέτοια δομή εμπνεύσεως Τραμπ, όπως το «Συμβούλιο Ασφαλείας». Και μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είναι στο επίκεντρο του τεράστιου σκανδάλου παιδεραστίας και κακοποίησης, του σκανδάλου Επστάιν. Όλα αυτά είναι αλληλοεπηρεαζόμενες συνθήκες και παράμετροι. Εκφράζω την πολύ μεγάλη ανησυχία μου και δεν θέλω η χώρα μου να δεθεί στο «άρμα» ενός τέτοιου προσώπου που θα γραφτεί στην ιστορία με τα μελανότερα χρώματα. Υπάρχει μία ευθύνη και στις ηγεσίες. Η Ελλάδα έχει ιστορικά πάντα ταχθεί με την πλευρά του Δικαίου και τώρα δεν μπορεί αυτό να αναστραφεί. Ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε και πλήρωσε τίμημα αλλά δεν έσκυψε το κεφάλι στα διεθνή εγκλήματα και δεν θα μας σύρουν στην αντίθετη κατεύθυνση κάποιοι τυχοδιώκτες που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το Δίκαιο».

Για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

«Πάνω από 2 χρόνια έχω θέσει αυτό το θέμα ανυποχώρητα. Έχω θέσει στον Πρωθυπουργό 23 επίκαιρες ερωτήσεις και μου απάντησε ότι αρνείται να απαντήσει. Οι ελεγκτές έχουν καταγγείλει ότι είχαμε 2 τυφλά περιστατικά τα τελευταία 2 χρόνια. Στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής έχω θέσει επίσης το θέμα. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα και είναι ζήτημα και εθνικής ασφάλειας και ασφάλειας των πολιτών και δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις. Θα επιμείνουμε στο θέμα αυτό να συζητηθεί στη Βουλή και να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος ο Πρωθυπουργός» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια και πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, ο Πρωθυπουργός του «εγκλήματος των Τεμπών» να αδιαφορεί για το εάν θα επαναληφθεί αντίστοιχο ή χειρότερο περιστατικό και στις αερομεταφορές. Το να ζει τελικά κάποιος στην Ελλάδα, είναι μία επικίνδυνη υπόθεση. Δεν δικαιολογείται να έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά και οι άνθρωποι αυτοί να κοιμούνται το βράδυ».

«Δεν με ανησυχούν οι όποιες πολιτικές πρωτοβουλίες αναληφθούν»

«Η Πλεύση Ελευθερίας αυτό που κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια και επιμονή, είναι να ασκεί αντιπολίτευση με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και με διαρκή επαφή με τον κόσμο. Κάνουμε αυτό που δεν γινόταν πριν μπει η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή. Είναι κορυφαίας σημασίας να υπάρχει αντιπολίτευση. Ακόμη και σήμερα δυστυχώς καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να ενεργοποιηθεί η Βουλή και η απενεργοποίησή της είναι ευθύνη και της αντιπολίτευσης. Όταν είναι άδεια τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ξεσαλώνει η κυβέρνηση. Το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή λειτουργεί με συνθήκες ερήμου. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η μόνη που βρίσκεται εκεί σταθερά, σθεναρά και ανυποχώρητα και γι’ αυτό ενοχλούμε» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

«Δεν με ανησυχεί συνεπώς το τι άλλες πρωτοβουλίες μπορεί να αναληφθούν στο πεδίο της αντιπολίτευσης. Αυτό που με απασχολεί είναι το πώς θα ενεργοποιηθεί με τη μεγαλύτερη ένταση κάθε ικμάδα και κάθε ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας που δεν της αξίζει αυτή η διακυβέρνηση».

Είπε τέλος ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι σε αποδρομή, κρατιέται με νύχια και με δόντια στην εξουσία. Είναι ευθύνη μας να πέσει το συντομότερο γιατί κάθε μέρα που μένει είναι ζημιά για τους πολίτες και εμείς θα κάνουμε το παν, χωρίς βέβαια να νερώσουμε το κρασί μας στις αρχές και τις αξίες μας, ώστε η χώρα να απαλλαγεί από αυτή την εγκληματική διακυβέρνηση. Είναι στο χέρι και των άλλων κομμάτων να κάνουν περισσότερα και εγώ δεν θα σταματήσω να τους το ζητώ».