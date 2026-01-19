Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της – Δείτε φωτογραφίες

Το «τελευταίο αντίο» στην Πριγκίπισσα Ειρήνη θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Το φέρετρο με τη σορό της βρίσκεται στην Μητρόπολη Αθηνών.

Έως τις 10:30 το πρωί θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ξεκινήσει το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα του Τατοΐου.

Εκεί, η οικογένειά της θα την αποχαιρετήσει ως «μια γυναίκα ήσυχη, αντισυμβατική και ενδιαφέρουσα, με μια πνευματική πλευρά, που αφιέρωσε τη ζωή της στη μουσική, καθώς και στη φιλανθρωπία και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου».

Πριγκίπισσα Ειρήνη πριγκίπισσα Ειρήνη Πριγκίπισσα Ειρήνη Πριγκίπισσα Ειρήνη Πριγκίπισσα Ειρήνη

 

Στην κηδεία, το «παρών» θα δώσουν ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ’ με τη βασίλισσα Λετίθια, οι ινφάντες Έλενα και Κριστίνα, και φυσικά το στήριγμά της, η αδελφή της, η Βασιλομήτωρ Σοφία.

Επίσης, οι εγγονές της βασίλισσας Σοφίας: Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ με την αδελφή της ινφάντα Σοφία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της πριγκίπισσας Λεονόρ και της ινφάντας Σοφίας, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη τους επίσημη επίσκεψη στη χώρα των προγόνων τους, τιμώντας τη γυναίκα που υπήρξε κεντρικός πυλώνας στην ανατροφή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ισπανικό Τύπο, ο Χουάν Κάρλος δεν θα καταφέρει να ταξιδέψει στην Ελλάδα κατόπιν ιατρικής σύστασης, παρά τη στενή σχέση που διατηρούσε με την κουνιάδα του.

