Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Σχεδίασε τη φυγή της με το ChatGPT

Συμβουλές από το ChatGPT για το πώς θα φύγει από το σπίτι της ζήτησε η 16χρονη Λόρα, που είναι αγνοούμενη από τις 8 Ιανουαρίου. Είναι η πρώτη εξαφάνιση στη χώρα μας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης! Ένα περιστατικό που έχει προβληματίσει τους ειδικούς, αφού πολλοί νέοι συμβουλεύονται καθημερινά τις συγκεκριμένες εφαρμογές, θέτοντας ερωτήματα όπως τι ρούχα να φορέσουν, τι να πουν και πώς να συμπεριφερθούν στις μεταξύ τους σχέσεις, όμως για πρώτη φορά ζητήθηκε βοήθεια για εξαφάνιση!

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Πώς μπορώ να φύγω από το σπίτι μου χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς μου;», φέρεται να ρώτησε η Λόρα το ChatGPT, με την εφαρμογή να της δίνει συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο θα βρει χρήματα για τα έξοδά της, για το πώς θα μετακινηθεί και πού θα διανυκτερεύσει τα πρώτα 24ωρα.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό της 16χρονης συμμετέχει η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος που προσπαθεί να επαναφέρει τα ψηφιακά δεδομένα από το κινητό της κοπέλας.

Η Λόρα, πριν φύγει από το Ρίο, έσβησε τα πάντα από το τηλέφωνό της και στη συνέχεια το πούλησε σε έναν άνδρα αντί 210 ευρώ. Ακόμη, πούλησε κάποια κοσμήματα της οικογένειάς της σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα και με τα χρήματα αυτά πλήρωσε το ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα, το οποίο είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα.

Συγκεκριμένα, το ταξί την παρέλαβε από την οδό Σώμερσετ στο Ρίο, ενώ φτάνοντας στην πρωτεύουσα η 16χρονη αποβιβάστηκε στη συμβολή των οδών Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, πλησίον του Νοσοκομείου Παίδων.

Μόλις δηλώθηκε η εξαφάνιση της 16χρονης, αμέσως οι Αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό της. Εκαναν φύλλο και φτερό τις κάμερες στο Ρίο, όπου καταγράφηκε η Λόρα να πουλά το κινητό της, αλλά και στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου αποβιβάστηκε από το ταξί. Φορώντας καπέλο τζόκεϊ για να μην την αναγνωρίσουν, η 16χρονη προσπάθησε να πουλήσει και άλλα κοσμήματα. «Μπήκε στο κατάστημά μου και με ρώτησε σε σπαστά ελληνικά αν αγοράζω κοσμήματα. Φορούσε ένα καπέλο. Την αναγνώρισα από τις φωτογραφίες», είπε στις Αρχές ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου.

Η 16χρονη εθεάθη ακόμη στους σταθμούς του μετρό Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής. Η Αστυνομία ήρθε σε επικοινωνία με αεροπορικές εταιρείες για να διαπιστώσει αν έκλεισε εισιτήριο για να φύγει στο εξωτερικό, ενώ πραγματοποίησε ελέγχους και σε σταθμούς ΚΤΕΛ και λιμάνια. Ακόμη ερεύνησε τους χώρους στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι ίσως κάποιος νεαρός φοιτητής τη φιλοξενεί.

Συνθήκες

Μεγάλο ερώτημα για τις Αρχές αποτελεί το κίνητρο που οδήγησε τη 16χρονη στην απόφαση να εγκαταλείψει το σπίτι της στην Πάτρα και να εξαφανιστεί. Η οικογένεια, ουκρανικής καταγωγής, ήρθε από τη Γερμανία στην Ελλάδα πριν από περίπου τρία χρόνια. Πρόκειται για μια ευκατάστατη οικογένεια, με τους γονείς της 16χρονης να είναι γιατροί στο επάγγελμα.

Ο πατέρας της κλήθηκε από την Αστυνομία να καταθέσει. Οπως είπε, «η Λόρα πριν από δύο χρόνια είχε εξαφανιστεί ξανά κατά τη διάρκεια εκδρομής που είχε πάει. Είναι κλειστό παιδί, δεν ανοίγεται, δεν μιλά. Ημουν αυστηρός ως πατέρας αλλά δεν της έκανα ποτέ κακό». Στις Αρχές κατέθεσαν και συμμαθήτριες της 16χρονης που περιέγραψαν ένα κορίτσι καταπιεσμένο: «Μας είχε πει ότι ο μπαμπάς της κοιτά το κινητό της και της βάζει συνεχώς όρια. Μας έλεγε ότι τη μαλώνει συχνά».

Ερευνα σε Ελλάδα και Γερμανία

Στις έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης συμμετέχουν ακόμη το «Χαμόγελο του Παιδιού» αλλά και ο αντίστοιχος οργανισμός στη Γερμανία με την ονομασία «Η Γερμανία σας βρίσκει». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τελευταίου «οι γονείς της είναι σε απόγνωση και απευθύνουν έκκληση στο κοινό. Η μοναδική τους προτεραιότητα είναι η ασφαλής επιστροφή της Λόρα. Εχετε δει τη Λόρα ή έχετε κάποια πληροφορία; Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά: 116 000. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα στην Ελλάδα ή στη Γερμανία».