Ηράκλειο: Επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού που δεν είχε δίπλωμα και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ – Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 29 μηνών

Ποινή φυλάκισης 29 μηνών εκ των οποίων οι δύο μήνες είναι εκτιταίοι, επιβλήθηκαν σε έναν 43χρονο οδηγό, ο οποίος όχι μόνο δεν σταμάτησε σε μπλόκο της Τροχαίας, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε από το σημείο, τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Θέρισος του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία ακολούθησε καταδίωξη, με τον 43χρονο να πέφτει, κάποια στιγμή, πάνω σε όχημα της αστυνομίας.

Ακολούθησε η σύλληψή του, ενώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Σήμερα κατά την αυτόφωρη διαδικασία, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είδε το σήμα των αστυνομικών και πως έχει μετανιώσει για τις πράξεις του.