Ηράκλειο: Επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού που δεν είχε δίπλωμα και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ – Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 29 μηνών

Σύνοψη από το

  • Ποινή φυλάκισης 29 μηνών επιβλήθηκαν σε 43χρονο οδηγό στο Ηράκλειο, ο οποίος δεν σταμάτησε σε μπλόκο της Τροχαίας τα ξημερώματα της Κυριακής.
  • Ακολούθησε καταδίωξη, με τον 43χρονο να πέφτει, κάποια στιγμή, πάνω σε όχημα της αστυνομίας, οδηγώντας στη σύλληψή του.
  • Διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Ποινή φυλάκισης 29 μηνών εκ των οποίων οι δύο μήνες είναι εκτιταίοι, επιβλήθηκαν σε έναν 43χρονο οδηγό, ο οποίος όχι μόνο δεν σταμάτησε σε μπλόκο της Τροχαίας, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε από το σημείο, τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Θέρισος του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία ακολούθησε καταδίωξη, με τον 43χρονο να πέφτει, κάποια στιγμή, πάνω σε όχημα της αστυνομίας.

Ακολούθησε η σύλληψή του, ενώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Σήμερα κατά την αυτόφωρη διαδικασία, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είδε το σήμα των αστυνομικών και πως έχει μετανιώσει για τις πράξεις του.

