ΣΥΡΙΖΑ για Καρυστιανού: Η δήλωσή της για το δικαίωμα στην άμβλωση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους

«Βαθιά πολιτική» και «επικίνδυνη» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την σημερινή δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, σημειώνοντας ότι «ανοίγει επικίνδυνους δρόμους».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα», ενώ αναφέρει ότι η αμφισβήτηση της κ. Καρυστιανού στο δικαίωμα της άμβλωσης «την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση του Τομέα Δικαιωμάτων & Ισότητας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της τομεάρχη Έλενας Ακρίτα, αναφέρονται τα εξής:

«Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε “δημόσια διαβούλευση” δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία.

Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες – κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους – οι εξαιρέσεις.

Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την έμφυλη βία και την θρησκοληψία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφίσματα και “διαβουλεύσεις”.

Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται “ούτε δεξιά ούτε αριστερά”. Ωστόσο η αμφισβήτηση της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή».

Ζαχαριάδης: Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση

«Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε δήλωσή του.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζαχαριάδης, «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο».