ΣΥΡΙΖΑ για Καρυστιανού: Η δήλωσή της για το δικαίωμα στην άμβλωση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους

Σύνοψη από το

  • «Βαθιά πολιτική» και «επικίνδυνη» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, σημειώνοντας ότι «ανοίγει επικίνδυνους δρόμους».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «σκοταδιστική αντίληψη» και υποστηρίζει ότι η αμφισβήτηση του δικαιώματος στην άμβλωση «την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη».
  • Στην Ελλάδα η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986, με τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών να αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Βαθιά πολιτική» και «επικίνδυνη» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την σημερινή δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, σημειώνοντας ότι «ανοίγει επικίνδυνους δρόμους».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα», ενώ αναφέρει ότι η αμφισβήτηση της κ. Καρυστιανού στο δικαίωμα της άμβλωσης «την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση του Τομέα Δικαιωμάτων & Ισότητας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της τομεάρχη Έλενας Ακρίτα, αναφέρονται τα εξής:

«Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε “δημόσια διαβούλευση” δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία.

Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες – κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους – οι εξαιρέσεις.

Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την έμφυλη βία και την θρησκοληψία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφίσματα και “διαβουλεύσεις”.

Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται “ούτε δεξιά ούτε αριστερά”. Ωστόσο η αμφισβήτηση της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή».

Ζαχαριάδης: Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση

«Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε δήλωσή του.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζαχαριάδης, «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να εθιστείτε στο φαγητό με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι εθίζονται στις ουσίες; Τι απαντά ειδικός

Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από 4 μήνες- 400 χειρουργικές αίθουσες κλειστές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ευρώ

ΔΥΠΑ: Μπείτε εδώ για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων με ακαθάριστες μηνιαίες ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Σδούκου για Καρυστιανού: Τα δικαιώματα της γυναίκας δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση ή διαβούλευση

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις σχολίασε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσω...
16:21 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κασσελάκης: Υπάρχουν gay σε Βουλή και κυβέρνηση που κρύβονται από φόβο για την εικόνα τους – Άχρηστες οι δημοσκοπήσεις τώρα

Σε συνέντευξή του που θα προβληθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατία...
16:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ για τα σχόλια της Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά με τον νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου

“Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά”. Με αυτή τη φράση που εμπεριέχεται σ...
16:03 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Καραμέρος στον Realfm 97,8: Υπάρχει ανάγκη ενός σχηματισμού που θα αναδιατάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα – Τι είπε για τους αγρότες

Για τις πολιτικές εξελίξεις, το αγροτικό ζήτημα και τα όσα συνέβησαν στο FIR Αθηνών μίλησε μετ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι