Χάκαραν την κρατική τηλεόραση του Ιράν – Μετέδωσαν μήνυμα του Παχλαβί

  • Ανώτερο μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι ο αποκλεισμός του ίντερνετ μπορεί να αρθεί σε λίγες ημέρες, μετά την επιβολή του από τις αρχές για την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων.
  • Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου κατεστάλησαν σε τρεις ημέρες μαζικής βίας, με Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων θανάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.000.
  • Σε μία πρόσφατη ένδειξη αδυναμίας ελέγχου των αρχών, η κρατική τηλεόραση φάνηκε να «χακαρίστηκε» αργά την Κυριακή, δείχνοντας ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρεζά Παχλαβί που καλούσαν τον κόσμο σε εξέγερση.
Το Ιράν μπορεί να άρει τον αποκλεισμό του ίντερνετ σε λίγες ημέρες, δήλωσε ένα ανώτερο μέλος του κοινοβουλίου, αφότου οι αρχές ‘έκλεισαν” τις επικοινωνίες ενώ χρησιμοποίησαν μαζική βία για να καταστείλουν διαδηλώσεις στις χειρότερες εσωτερικές ταραχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Στην πιο πρόσφατη ένδειξη της αδυναμίας ελέγχου των αρχών, η κρατική τηλεόραση φάνηκε να ‘χακαρίστηκε’ αργά την Κυριακή, το βράδυ, δείχνοντας για λίγο ομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν που καλούσε τον κόσμο να εξεγερθεί.

Οι δρόμοι του Ιράν ήταν εν πολλοίς ήρεμες για μία εβδομάδα αφότου οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου κατεστάλησαν σε τρεις ημέρες μαζικής βίας.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων θανάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.000, περιλαμβανομένων 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, με ορισμένες από τις σφοδρότερες ταραχές να σημειώνονται σε κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά. Ιρανικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Δύση λένε επίσης πως χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Οι αντίπαλοί τους κατηγορούν τις αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών προκειμένου να συντρίψουν τη διαφωνία. Οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν λένε ότι ένοπλα πλήθη που παρακινήθηκαν από εξωτερικούς εχθρούς επιτέθηκαν σε νοσοκομεία και τεμένη.

Οι απολογισμός των θανάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνους προηγούμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που καταστάληκαν από τις αρχές το 2022 και το 2009. Η βία ώθησε τον Τραμπ να απειλήσει κατ΄επανάληψη ότι θα επέμβει στρατιωτικά, αν και έχει σταματήσει να τις εξακοντίζει αφότου σταμάτησαν οι σκοτωμοί σε μεγάλη κλίμακα.

Το ίντερνετ θα αποκατασταθεί όταν «οι συνθήκες είναι κατάλληλες»

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε πως τα ανώτατα σώματα ασφαλείας θα αποφασίσουν σχετικά με την αποκατάσταση του ίντερνετ τις ερχόμενες ημέρες, με την υπηρεσία να επαναλαμβάνεται «μόλις οι συνθήκες ασφαλείας είναι κατάλληλες».

Ένα άλλο μέλος της Βουλής, ο σκληροπυρηνικός Χαμίντ Ρασαεΐ, δήλωσε ότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν ακούσει προηγουμένως διαμαρτυρίες του ανώτατου ηγέτη Αλι Χαμενεΐ περί «χαλαρού κυβερνοχώρου».

Οι ιρανικές επικοινωνίες, περιλαμβανομένων του ίντερνετ και των διεθνών τηλεφωνικών γραμμών σταμάτησαν εν πολλοίς τις ημέρες που προηγήθηκαν των σφοδρότερων ταραχών. Το επικοινωνιακό μπλακάουτ έχει έκτοτε χαλαρώσει εν μέρει, επιτρέποντας την εμφάνιση λογαριασμών που έκαναν λόγο για εκτεταμένες επιθέσεις σε διαδηλωτές.

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού ‘χακαρίσματος’, προφανώς, της κρατικής τηλεόρασης, προβλήθηκε ένα τμήμα επί αρκετά λεπτά με τον τίτλο «τα πραγματικά νέα της ιρανικής εθνικής επανάστασης» να προβάλλεται στην οθόνη.

Το τμήμα αυτό περιελάμβανε μηνύματα από τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του τελευταίου σάχη που έχει τη βάση του στις ΗΠΑ, ο οποίος καλούσε για εξέγερση για την ανατροπή των σιιτών μουσουλμάνων κληρικών που ασκούν την εξουσία στη χώρα από την επανάσταση του 1979 η οποία ανέτρεψε τον πατέρα του.

Ο Παχλαβί εμφανίζεται ως εξέχουσα αντιπολιτευόμενη φωνή και έχει πει ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στο Ιράν, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ανεξάρτητα πόσο ισχυρή είναι η υποστήριξη προς το πρόσωπό του στο εσωτερικό του Ιράν.\

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

