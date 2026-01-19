ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη – «Προτεραιότητα η αποκλιμάκωση και η αποφυγή δασμών, λέει η Κομισιόν

Έκτακτη ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής συγκαλείται εκτάκτως το βράδυ της Πέμπτης μετά τις απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας. Η διπλωματική αντιπαράθεση κλιμακώνεται για τη Γροιλανδία, καθώς οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνουν τις πιέσεις προς ευρωπαϊκές χώρες για την υποστήριξη των αξιώσεών τους, με την Ευρώπη να εξετάζει τα αντίποινα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Αμερικανού προέδρου, που απειλεί με την επιβολή επιπλέον δασμών οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς στην περιοχή.

«Προτεραιότητα για την ΕΕ είναι ο διάλογος και όχι η κλιμάκωση», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών, από την 1η Φεβρουαρίου, σε έξι χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκεί για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συγκαλεί έκτακτη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο το συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Τύπο, ο εκπρόσωπος για θέματα εμπορίου Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές διαβουλεύσεις» μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τις οποίες «έχει καταστεί σαφές ότι η προτεραιότητα είναι η εμπλοκή, η αποκλιμάκωση και η αποφυγή της επιβολής δασμών». Όπως εξήγησε, μια κλιμάκωση της έντασης θα έβλαπτε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «η ΕΕ έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό διατλαντικό της συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ».

Ερωτηθείς αν η ΕΕ εξετάζει την επιβολή δασμών στις ΗΠΑ, ο Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε ότι «η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και είναι έτοιμη να απαντήσει, κάνοντας ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα». Παράλληλα τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα και επανέλαβε ότι «προτεραιότητά μας είναι η συνεργασία και όχι η κλιμάκωση», σημειώνοντας ότι «μερικές φορές η πιο υπεύθυνη μορφή ηγεσίας είναι η αυτοσυγκράτηση και η υπευθυνότητα».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ντόναλντ Τραμπ στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανενεργοποίησης των ευρωπαϊκών αντιμέτρων σε αμερικανικά βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν ανασταλεί μετά τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας Ουάσινγκτον-Βρυξελλών, το καλοκαίρι του 2025, ο Όλοφ Γκιλ υπενθύμισε ότι η αναστολή αυτών των μέτρων λήγει αυτομάτως στις 6 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη, δεν αποφασίσει την παράταση της αναστολής, τα αντίμετρα της ΕΕ θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη επί αυτού του θέματος», υπογραμμίζοντας ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.

«Η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική»

Η Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει τα εργαλεία για να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που εναντιώνονται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε ο Ευρωπαίος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική».

«Πρέπει να σταματήσει ο εκβιασμός και θεωρώ ότι η αμερικανική κυβέρνηση κάνει ένα σοβαρό σφάλμα, δοκιμάζει τους Ευρωπαίους σε δύο θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που είναι η αυτοδιάθεση των λαών και η εδαφική κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

«Αν δεν το δηλώσουμε αυτό, αρχίζει μία κούρσα και δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτή η δίψα για δύναμη και προσάρτηση της Γροιλανδίας».

Μπροστά «σε αυτή την τυπική περίπτωση εξαναγκασμού, έχουμε τα εργαλεία στην διάθεσή μας και οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειασθεί και αν αυτοί οι δασμοί επιβεβαιωθούν», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την ευημερία και την βιομηχανική στρατηγική τονίζοντας την ανάγκη ενότητας των Ευρωπαίων.

Ενεργοποίηση της Anti-Coercion Act ζητεί ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ότι θα ζητήσει από τους ευρωπαίους ομολόγους του την ενεργοποίηση της Anti-Coercion Act της Ευρωπαϊκής Ενωσης, του μηχανισμού που επιτρέπει στις χώρες μέλη να λαμβάνουν αντίμετρα όπως είναι η επιβολή δασμών, η εισαγωγή εμπορικών και επενδυτικών περιορισμών για να απαντήσουν σε οικονομικές πιέσεις που δέχονται από τρίτη χώρα.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της απειλής από την αμερικανική πλευρά, οφείλουμε να είμαστε επίσης στο στάδιο της απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ υπενθυμίζοντας ότι η Anti-Coercion Act αποτελεί κατά κάποιον τρόπο αποτρεπτικό όπλο που προορίζεται να επιτρέψει τον διάλογο και την αποφυγή επιβολής δασμών.

Αν ενεργοποιηθεί , η Anti-Coercion Act περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απαγόρευση σε αμερικανικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν μέρος σε ευρωπαϊκούς δημόσιους διαγωνισμούς ή «αποκλεισμούς αμερικανικών επιχειρήσεων από την ευρωπαϊκή αγορά». Η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει το προς το παρόν παγωμένο πακέτο των 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιπλέον δασμούς κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κυβέρνηση της Δανίας δεν θα εκπροσωπηθεί στο Φόρουμ του Νταβός

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Δανίας δεν θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, μετέδωσε το Bloomberg.

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η κυβέρνηση της Δανίας δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτήν την εβδοάδα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φόρουμ του Νταβός.

Ακυρώθηκε πρόσκληση στον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ να παρακολουθήσει ελκηθροδρομία σκύλων

Η Γροιλανδική ομοσπονδία ελκηθροδρομίας σκύλων KNQK ανακοίνωσε ότι η πρόσκληση, που έγινε εν αγνοία της στον ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να παρακολουθήσει αγώνα στο νησί της Αρκτικής τον Μάρτιο, ακυρώθηκε.

Την περασμένη εβδομάδα, το γροιλανδικό δίκτυο KNR μετέδωσε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζεφ Λάντρι προσεκλήθη από γροιλανδικό ιδιωτικό τουριστικό γραφείο στον εθνικό αγώνα ελκηθροδρομίας σκύλων τον Μάρτιο, πρόσκληση την οποία η ομοσπονδία χαρακτήρισε «εντελώς ανάρμοστη».

«Η KNQK ενημερώθηκε ότι η τουριστική επιχείρηση, που είχε προσκαλέσει τον Αμερικανό κυβερνήτη Τζεφ Λάντρι, ακύρωσε μονομερώς την πρόσκλησή της», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανάρτησή της στο Facebook στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

«Αυτό είναι καθησυχαστικό», πρόσθεσε.

Η υπόθεση αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας καθώς αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από την τύχη της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους της Δανίας το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Η ομοσπονδία υπενθύμισε τι είχε συμβεί με μετακίνηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και της συζύγου του στη Γροιλανδία πέρυσι.

Χωρίς επίσημη πρόσκληση, η Ούσα Βανς προέβλεπε να παρευρεθεί σε αυτόν τον ετήσιο αγώνα ελκηθροδρομίας σκύλων, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στη Δανία, η οποία έκρινε πως πρόκειται για «απαράδεκτη πίεση». Η αμερικανική αντιπροσωπεία άλλαξε εντέλει το πρόγραμμά της: ο Τζέι Ντι και η Ούσα Βανς μετέβησαν στη διαστημική βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Πίτουφικ, στη βορειοδυτική Γροιλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters/ AFP