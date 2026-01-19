Ώρα μηδέν για τη «μητέρα των μαχών»: Στο κόκκινο ο ανταγωνισμός της prime time – Τη Δευτέρα η αντεπίθεση της μυθοπλασίας σε Alpha, ΑΝΤ1 και Mega

  • Η prime time μετατρέπεται σε πεδίο μάχης για πολυδάπανες παραγωγές ριάλιτι και σειρών, με το ντέρμπι να ξεκινά με την πρεμιέρα του «MasterChef» στο Star απέναντι στο «Survivor» του ΣΚΑΪ.
  • Η μάχη κορυφώνεται τη Δευτέρα με την είσοδο του Alpha, του ΑΝΤ1 και του Mega στην εξίσωση της βραδινής ζώνης, τα οποία «χτυπούν» με διπλά επεισόδια και δυνατές πρεμιέρες.
  • Ο Alpha φέρνει αλλαγές με το «Να μ’ αγαπάς» και το «Σόι σου», ο ΑΝΤ1 επιστρέφει με τους «Ράδιο αρβύλα» και το «Grand Hotel», ενώ το Mega κάνει πρεμιέρα με το «Μια νύχτα μόνο» και τη «Γη της ελιάς».
Mε αλλαγές στρατηγικής και με όλα τα δυνατά «όπλα» στην πρώτη γραμμή της μάχης μπαίνουν τα κανάλια στο δεύτερο ημίχρονο του τηλεοπτικού πρωταθλήματος, σύμφωνα με τη Reallife.

Ξεκινώντας από απόψε και έως τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η prime time μετατρέπεται σε πεδίο μάχης για πολυδάπανες παραγωγές ριάλιτι και σειρών. Το ντέρμπι ξεκινά απόψε με την πρεμιέρα του «MasterChef» στο Star, που αντεπιτίθεται στο «Survivor» του ΣΚΑΪ. Το ριάλιτι επιβίωσης, που ξεκίνησε δυναμικά, θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και το ερώτημα είναι κατά πόσο η παρουσία του θα ανατρέψει τις έως τώρα ισορροπίες.

Η μάχη κορυφώνεται τη Δευτέρα με την είσοδο του Alpha, του ΑΝΤ1 και του Mega στην εξίσωση της βραδινής ζώνης. Απέναντι στα ριάλιτι, τα κανάλια αλλάζουν τακτική προγραμματισμού και «χτυπούν» με διπλά επεισόδια και δυνατές πρεμιέρες, οργανώνοντας επίθεση από το slot των 20:00.

Σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική θέτει σε εφαρμογή ο Alpha. Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει από αύριο στις 20:00 με διπλό επεισόδιο, ενώ ο «Άγιος έρωτας» μετακινείται στις 22:00 για να «στεγανοποιήσει» τη βραδινή ζώνη του καναλιού. Η αλλαγή αυτή μάλιστα θα διατηρηθεί και την επόμενη εβδομάδα. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή του Alpha αφορά το «Σόι σου», που αυτή την εβδομάδα μετακινείται στην prime time της Πέμπτης. Το «Σόι σου», που αποτελεί την πιο επιτυχημένη πρόταση της σεζόν με μέσο όρο 31% στο πρώτο δίμηνο, θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 20:00. Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου κάνει πρεμιέρα στις 21:00 η νέα κωμική σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» που θα παίρνει πάσα από το «Σόι σου».

Με τριπλή πρόταση μπαίνει στη μάχη και ο ΑΝΤ1. Στις 20:00 οι «Ράδιο αρβύλα» επιστρέφουν με τις φαρέτρες τους γεμάτες με νέο σατιρικό υλικό, ενώ στις 21:00 το «Grand Hotel» ξαναχτυπά με διπλό επεισόδιο. Τα μεσάνυχτα ακολουθεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που παίρνει τη σκυτάλη με το «The 2night show».

Το Mega επιστρέφει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις με τις καθημερινές σειρές. Το «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 21:00, ενώ στις 22:30 ακολουθεί το νέο επεισόδιο της «Γης της ελιάς».

Όσο για τα δύο ριάλιτι, το «MasterChef» θα μεταδίδεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη και το «Survivor» συνεχίζει από Κυριακή έως Τετάρτη με σχεδόν τετράωρη διάρκεια.

