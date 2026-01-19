Καραμέρος στον Realfm 97,8: Υπάρχει ανάγκη ενός σχηματισμού που θα αναδιατάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα – Τι είπε για τους αγρότες

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Καραμέρος στον Realfm 97,8 δήλωσε ότι “υπάρχει ανάγκη ενός σχηματισμού που θα αναδιατάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα”, φέρνοντας νέες πολιτικές δυνάμεις.
  • Τόνισε την ανάγκη για “ρήξη με το κράτος και τον τρόπο που λειτουργεί”, υπογραμμίζοντας ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας “χρειάζεται ξεκάθαρα αλλαγή”.
  • Για τους αγρότες, ευχήθηκε να λήξουν οι κινητοποιήσεις τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι “τα προβλήματα είναι υπαρκτά” όπως η ΚΑΠ και το ζήτημα της ευλογιάς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

καραμέρος
Φωτογραφία: Intime

Για τις πολιτικές εξελίξεις, το αγροτικό ζήτημα και τα όσα συνέβησαν στο FIR Αθηνών μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καραμέρος στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Η «πυξίδα» μου είναι μόνιμα στραμμένη στην Ανατολική Αττική» σχολίασε αρχικά ο Γιώργος Καραμέρος και συνέχισε λέγοντας:

«Το ζητούμενο είναι το πολιτικό περιεχόμενο και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, μετά έρχονται τα σχήματα και η οργανωτική μορφή. Εκτιμώ ότι πλησιάζουμε στην υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων – βλέπω τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, βλέπω τι γίνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προοδευτικής ή όχι- και είναι βέβαιο ότι υπάρχει ανάγκη ενός σχηματισμού που θα αναδιατάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα, θα φέρει στο προσκήνιο νέες πολιτικές δυνάμεις ή δυνάμεις που μπορεί να είναι εγκλωβισμένες σε διάφορα κόμματα προκειμένου να επανέλθουν οι πολίτες στην πολιτική και να διεκδικήσουν με την ψήφο τους μία προοδευτική διακυβέρνηση».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «χρειάζεται ρήξη με το κράτος και τον τρόπο που λειτουργεί και όχι διαχείριση. Και μπορώ να σας φέρω ένα εθνικό και ένα τοπικό παράδειγμα. Κοιτάξτε τι γίνεται με τους αγρότες και το αγροτικό ρεύμα. Δεν είναι τα 7 λεπτά η κιλοβατώρα που ζητούν οι αγρότες ή τα 8,5 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση. Είναι ο μηχανισμός διαμόρφωσης της τιμής του ρεύματος, το Χρηματιστήριο Ενέργειας που χρειάζεται ξεκάθαρα αλλαγή, όταν οι αγρότες λένε το απόλυτα λογικό πως το καλοκαίρι που εκείνοι χρειάζονται το αγροτικό ρεύμα προκειμένου να ποτίσουν τα χωράφια τους, υπάρχει υπερεπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας από το αιολικό κεφάλαιο και την ηλιακή ενέργεια και εκείνοι δεν μπορούν να την έχουν. Μπορούν να αναδιαμορφώνουν όμως την τιμή οι εταιρείες ενέργειες και να διαπραγματεύεται τώρα η κυβέρνηση αν η ΔΕΗ θα χάσει μέρος από τα υπερκέρδη της».

Στη συνέχεια ο κ. Καραμέρος αναρωτήθηκε: «Πέτυχαν τα χρωματιστά τιμολόγια που τόσο διαφημίστηκαν; Πέτυχε ο ανταγωνισμός και η απελευθέρωση και ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων; Δημιούργησαν μία αγορά αλλά από εκεί και πέρα έκαναν καλύτερη τη ζωή των πολιτών; Θα πρέπει να ξαναδούμε το Χρηματιστήριο Ενέργειας».

Για τους αγρότες

Ο Γιώργος Καραμέρος αναφερόμενος στους αγρότες και τη σημερινή συνάντηση είπε:

«Εύχομαι να λήξουν οι κινητοποιήσεις τους, έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης. Βέβαια παραμένουν τα προβλήματα, το πώς χαράσσεται και πώς εφαρμόζεται η ΚΑΠ ή το ζήτημα της συμφωνίας Mercosur. Ελπίζω ο πρωθυπουργός να μην προεξόφλησε το αποτέλεσμα της σύσκεψης και να πάμε σε μία εκτόνωση ως προς τις κινητοποιήσεις. Αν και τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Σας υπενθυμίζω το θέμα της ευλογιάς. Μισό εκατομμύρια αιγοπρόβατα έχουν σφαγιαστεί μολονότι από τον Οκτώβριο η Κομισιόν με συγκεκριμένες οδηγίες έδειχνε τον δρόμο στην κυβέρνηση πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα».

Για το FIR Αθηνών και το «μπλακ άουτ»

Ο Γιώργος Καραμέρος απαντώντας σε ερώτηση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια, υποστήριξε ότι «είναι απαρχαιωμένος ο εξοπλισμός, αυτό είναι δεδομένο. Χρειάζεται μία αλλαγή και το φωνάζουμε εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια που τα δημοσιονομικά της χώρας είναι καλύτερα» και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται ένας εκσυγχρονισμός για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων».

Ακούστε το ηχητικό:

16:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

16:21 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

16:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

15:57 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

