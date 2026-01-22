Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού: Η ανακοίνωση του Παναγιώτη Στάθη

Σύνοψη από το

  • Ανακατατάξεις στο πρωινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, καθώς από σήμερα (22/1) η Άννα Λιβαθυνού δεν αποτελεί πλέον μέλος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
  • Οι τηλεθεατές είδαν τον Παναγιώτη Στάθη να εμφανίζεται μόνος στο πλατό, επιλέγοντας να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τι αλλάζει στην εκπομπή.
  • Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε πως «από δω και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα», ευχαριστώντας την για τη συνεργασία και ευχόμενος «καλή συνέχεια σε ότι κάνει στον ΑΝΤ1».
Ανακατατάξεις στο πρωινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, καθώς από σήμερα (22/1) η Άννα Λιβαθυνού δεν αποτελεί πλέον μέλος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Οι τηλεθεατές είδαν τον Παναγιώτη Στάθη να εμφανίζεται μόνος στο πλατό, επιλέγοντας να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τι αλλάζει στην εκπομπή.

«Πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω κάτι σε εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά πως από δω και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες, να την ευχαριστήσω για την παρουσίαση της στην εκπομπή, να της ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ότι κάνει στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε θα συνεχίσουμε, η εκπομπή θα συνεχιστεί», ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Στάθης.

 

