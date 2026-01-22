Πέτρος Γαϊτάνος: Ο έρωτας είναι μία κατάσταση νοσηρή – Έχω ερωτευτεί πολύ 2 φορές στη ζωή μου

  • Ο Πέτρος Γαϊτάνος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», χαρακτήρισε τον έρωτα ως «μια κατάσταση νοσηρή», τονίζοντας πως «είναι νοσηρή η καψούρα».
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι «έχω ερωτευτεί πολύ δύο φορές στη ζωή μου», προσθέτοντας πως αισθάνεται γενικώς «πολύ ερωτικά στη ζωή μου».
  • Επιπλέον, ο Γαϊτάνος εξέφρασε την άποψη ότι ο έρωτας «είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης», προειδοποιώντας ότι «πάντα καραδοκούν κίνδυνοι και χρειαζόμαστε προσοχή οι άνθρωποι».
Πέτρος Γαϊτάνος: Ο έρωτας είναι μία κατάσταση νοσηρή – Έχω ερωτευτεί πολύ 2 φορές στη ζωή μου

Προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24 ήταν ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μεταξύ άλλων μίλησε και για τον έρωτα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο έρωτας με την έννοια του έρωτα είναι μια κατάσταση νοσηρή. Είναι νοσηρή η καψούρα. Ναι, έχω ερωτευτεί πολύ δύο φορές στη ζωή μου. Γενικώς αισθάνομαι πολύ ερωτικά στη ζωή μου. Ό, τι κάνω το κάνω με έναν ερωτισμό. Όλα θέλω να τα κάνω έτσι. Αυτό ξεκινάει από τη διάθεση του να αυξήσεις την αγάπη σου στους ανθρώπους».

Ο Πέτρος Γαϊτάνος συνέχισε λέγοντας: «Κατά την άποψή μου θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση ψευδαίσθησης. Αυτή η υπερβολή δεν είναι πραγματικότητα. Άρα, μέσα σε σοκάκια ψευδαισθησιακά πάντα καραδοκούν κίνδυνοι και χρειαζόμαστε προσοχή οι άνθρωποι. Αυτή η αφέλεια και αυτή η ανωριμότητα του να τα κάνουμε όλα νομίζοντας ότι είμαστε ικανοί και ότι γνωρίζουμε, είναι ψευδαίσθηση».

